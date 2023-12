Des ouvriers à Bac Lieu classent les crevettes pour l'exportation. Photo : VNA

Bac Lieu (VNA) - En 2023, il est probable que les exportations de Bac Lieu rapportent pour la première fois 1 milliard de dollars.



Concrètement, selon le Comité populaire de cette province méridionale, les exportations locales en 2023 devront atteindre 1 milliard de dollars, soit 100% du plan fixé et une augmentation annuelle de 17,21%.



Bac Lieu vise à faire en sorte que les exportations atteignent 1,3 milliard de dollars d'ici 2025 et 1,7 milliard de dollars d'ici 2030.



Selon le président du Comité populaire provincial, Pham Van Thieu, la province de Bac Lieu exporte trois principaux produits que sont les crevettes, le riz et le sel. Les crevettes représentent plus de 95% des exportations de la province.-VNA