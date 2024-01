Bac Liêu, 25 janvier (VNA) - Les autorités de la province de Bac Liêu, dans le delta du Mékong, ont reçu le 25 janvier une délégation de haut niveau de la province cambodgienne de Preah Sihanouk, venue en visite de vœux à l'occasion du Nouvel An lunaire du Vietnam (Têt du Dragon).



Le vice-président du Comité populaire de Bac Liêu, Phan Thanh Duy, a profité de l'occasion pour féliciter les progrès réalisés jusqu'à présent par Preah Sihanouk.



Il a déclaré que cette année marquait le 10e anniversaire de l'accord de jumelage entre les deux provinces et a proposé d'organiser en avril un événement pour passer en revue la mise en œuvre de l'accord qui dure depuis dix ans dans la province cambodgienne. Une délégation de Bac Liêu rendra visite et saluera Preah Sihanouk à l'occasion du festival Chol Chnam Thmay au Cambodge et organisera la signature d'un mémorandum de coopération amicale entre les deux parties pour la prochaine phase.



Pour sa part, Kong Vitanak, vice-gouverneur de Preah Sihanouk, a déclaré que la coopération et l'amitié traditionnelle Vietnam-Cambodge étaient de plus en plus florissantes et que les provinces de jumelage se soutenaient mutuellement en temps de guerre comme en temps de paix.



Le responsable cambodgien a exprimé son désir d'une amitié durable et renforcée entre Bac Liêu et Preah Sihanouk. Il a également souscrit à la proposition de Bac Liêu d'organiser l'événement de bilan décennal.- VNA

