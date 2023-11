D'ici 2030, Bac Giang renforcera l'inspection et la surveillance des établissements de production et d'affaires présentant un risque élevé d'émissions polluantes. Photo: baobacgiang.com.vn

Hanoï (VNA) - Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Giang (Nord), Le O Pich, d'ici 2030, la province souhaite faire un bon travail de contrôle, de prévention et de minimisation de la pollution de l'air.

Bac Giang exhorte, inspecte et contrôle les installations de production industrielle locale à installer des systèmes de traitement des gaz d'échappement afin de garantir qu'elles respectent les réglementations techniques environnementales, en particulier les installations où il existe une importante source de poussière et de gaz d'échappement.

D'ici 2030, Bac Giang renforcera l'inspection et la surveillance des établissements de production et d'affaires présentant un risque élevé d'émissions polluantes. La localité accélère des investissements et la mise en service des usines de traitement des déchets à grande échelle appliquant des technologies de pointe.



Selon le vice-président du Comité populaire provincial Le O Pich, Bac Giang ne délivrera plus de nouvelles licences, n'augmentera plus la taille des installations qui risquent de provoquer une pollution de l'air avec des émissions à partir de 100.000 m3/heure dans les zones urbaines, les zones résidentielles, en dehors des zones industrielles; ainsi que des projets de traitement des déchets ménagers avec des incinérateurs d'une capacité inférieure à 5 tonnes/jour et nuit.

Parallèlement, la province a mis en œuvre une feuille de route pour déplacer les installations de production polluantes en dehors des zones résidentielles et des zones urbaines vers des zones industrielles.

Elle demande aux installations de production utilisant des technologies anciennes d’avoir un plan d’investissement et d’innovation de leurs technologies de production et de traitement des gaz d'échappement.

La province encourage les établissements industriels à utiliser des biocarburants dans leur production et à appliquer un système de production et de certification plus propre selon les normes TCVN ISO 1400,à développer et à appliquer des technologies de traitement de l'environnement pour réduire la pollution de l'air...



À ce jour, la province de Bac Giang a approuvé des rapports d'évaluation d'impact environnemental, des rapports de propositions de licences environnementales et des plans de protection de l'environnement pour plus de 40 projets liés au traitement des déchets solides.

Bac Giang compte actuellement 64 installations de traitement des déchets ménagers solides, dont 3 décharges d'ordures ménagères dont la zone de traitement centralisé des déchets de la ville de Nham Bien qui opère depuis octobre 2021 au bénéfice de 14 villes et communes; l'usine de traitement des déchets ménagers (pas de mise en décharge) avec la technologie TTD-01 dans la région de Doc Tranh, village de Cai Le, commune de Kien Thanh, district de Luc Ngan. Entrée en activité en juillet 2022, elle traite actuellement 50 à 60 tonnes/jour. - VNA