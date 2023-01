Bac Giang (VNA) - Près de 900 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) ont été enregistrés dans la province septentrionale de Bac Giang depuis le début de 2023.

Le président du comité populaire de Bac Giang, Lê Anh Duong supervise la remise du protocole d’accord sur l’investissement entre Yadea et Lideco 1. Photo : VNA



Le groupe chinois Yadea investira 100 millions de dollars dans une usine de fabrication et d’assemblage de motos électriques d’une capacité prévue d’environ 2 millions d’unités par an dans le parc industriel de Tan Hung, dans le district de Lang Giang. D’une superficie de 23,2 ha, le projet sera mis en œuvre au deuxième trimestre de 2023.

Lors d’une cérémonie tenue samedi 7 janvier pour remettre un protocole d’accord sur l’investissement à Yadea et Lideco 1, l’investisseur de Tân Hung IP, président du comité populaire de Bac Giang, Lê Anh Duong, a déclaré que la province créera les conditions les plus favorables pour les investisseurs étrangers, qui ont apporté une grande contribution au développement socio-économique de Bac Giang.



Plus tôt le 2 janvier, la province a accordé un certificat d’investissement à la société singapourienne Ingrasys Pte. Ltd., l’investisseur du projet d’usine de technologie de précision Fulian et a signé un protocole d’accord avec l’investisseur chinois Hainan Longi Green Energy Technology Co Ltd. sur un projet de production de panneaux solaires.



Les deux projets seront menés à partir du premier trimestre 2023, avec un capital social combiné d’environ 761 millions de dollars.



Bac Giang abrite actuellement plus de 480 projets d’IDE, avec un capital d’investissement total de plus de 8,2 milliards de dollars. La province a affiché un taux de croissance économique record de 19,3% en 2022. – VNA