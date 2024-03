Bac Giang améliore constamment son climat des affaires pour séduire des projets d'investissement. Photo: baobacgiang.vn

Bac Giang (VNA) - Dans les temps à venir, la province de Bac Giang (Nord) continuera à améliorer son environnement d'investissement et d'affaires, et s'efforcera de maintenir son classement dans l'indice de compétitivité au niveau provincial (PCI) parmi les cinq villes et provinces leaders du pays, a déclaré la directrice du Département provincial du Plan et de l'Investissement Bui Thi Thu Thuy.

La province de Bac Giang identifie clairement l'amélioration de son climat d'investissement et d'affaires et de la compétitivité provinciale (PCI) comme sa tâche principale, contribuant au renforcement de la confiance des entreprises et des citoyens, et à l'attractivité de la ressource humaine pour le développement local.

La localité se concentrera de manière intensive sur la résolution des obstacles afin de créer les conditions les plus favorables à l'attraction des investissements et au développement socio-économique. L'accent sera mis sur la résolution des problèmes existants et des restrictions dans la planification, la gestion des ressources naturelles, des minéraux et de l'environnement, l'investissement, la construction, le travail, etc.

Elle poursuivra la mobilisation de ses ressources pour la construction et la création d'une percée dans le développement des infrastructures économiques. L'accent sera mis sur le développement des infrastructures de transport.

En outre, Bac Giang développera de manière synchrone les infrastructures industrielles pour attirer les investissements, les infrastructures urbaines pour stimuler le développement des services et les infrastructures sociales pour répondre aux besoins sociaux et promouvoir le développement des services.

La province de Bac Giang accordera des priorités aux investisseurs pour résoudre leurs difficultés et obstacles dans le processus de production et d'affaires, à travers l'organisation régulière de réunions et de dialogues directs pour écouter leurs difficultés, problèmes, recommandations et suggestions.



De plus, la localité s'intéresse également au développement des services dans les zones industrielles telles que la logistique, la banque, la douane, l'hébergement, la restauration, les loisirs, le divertissement, les soins de santé, afin de créer un environnement de travail et de vie civilisé, vert, propre et sûr, répondant aux besoins des investisseurs et des experts nationaux et étrangers travaillant dans la province, créant ainsi un écosystème industriel vert et durable et contribuant à l'amélioration de l'Indice vert provincial (IGP).

L'indice PCI 2022 de la province avait atteint 72,8 points, se classant au 2ème rang du pays. Ces résultats reflètaient une avancée significative dans l'amélioration de son environnement d'investissement et d'affaires, avec un progrès de 29 places et 8,06 points par rapport à 2021.

En 2023, la province a redoublé d'efforts pour améliorer son indice PCI. Elle a pris des mesures pour accroître la responsabilité et l'esprit de service des fonctionnaires et employés envers les citoyens et les entreprises, en mettant particulièrement l'accent sur la responsabilité des dirigeants.

En outre, Bac Giang s'est concentré sur une résolution rapide et efficace des obstacles à l'investissement et aux affaires, notamment en matière de planification, d'accès aux terrains, d'infrastructures et de ressources humaines, ainsi que sur l'accompagnement des entreprises et des investisseurs.

Les activités diplomatiques et la promotion des investissements étrangers ont été mises en œuvre, se concentrant sur les investisseurs dotés de technologies modernes, à faible impact environnemental.



En 2023, Bac Giang a enregistré un taux de croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de 13,45%, soit près de 2,5 fois la moyenne nationale, se classant en tête du pays.

Elle s'est classée au 3e rang national en matière de part de l'économie numérique dans le GRDP. L'attraction des investissements dans cette localité a atteint plus de 3,2 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) ce qui la classe quatrième au niveau national. -VNA