Photo d'illustration: VNA

Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) a approuvé un plan concernant le budget dédié à la promotion de l’industrie en 2023, avec un montant prévisionnel de 3,5 milliards de dôngs (plus de 150.530 dollars).



Ce montant permettra de soutenir la mise en œuvre de nombreux projets de promotion de l’industrie dans la province.

Ces projets se concentrent sur le soutien à l’édification de modèles de démonstration technique, le transfert de technologies, l'application de machines modernes et de progrès technico-scientifiques, le développement de produits industriels typiques pour les zones rurales, l’amélioration de la capacité de gestion des entreprises, l’application d’une production industrielle plus respectueuse de l’environnement, l’assistance des établissements industriels ruraux, le renforcement de la communication, l’amélioration des capacités de gestion et de mise en œuvre des programmes sur la promotion de l’industrie...



D'ici à 2025, la province encouragera les activités d'échanges de produits industriels ruraux, créera des produits et des groupes de produits hautement compétitifs pour répondre aux exigences des marchés, en particulier ceux d'exportation.



Dans le même temps, elle augmentera la part de transformation de produits industriels, agricoles, forestiers et aquatiques; accroîtra la valeur et le contenu technologique des produits industriels et artisanaux.



La province créera des conditions favorables aux établissements industriels ruraux pour accéder aux nouvelles technologies, développer l'économie numérique, améliorer la productivité, la qualité, la compétitivité et mettre en œuvre efficacement le processus d’intégration économique internationale.



Durant cette période, cette localité se focalisera sur le soutien au développement de modèles de démonstration technique pour diffuser de nouvelles technologies, produire de nouveaux produits et matériaux.



Elle donnera la priorité à la construction de modèles de transformation agro-sylvicole, au développement de la mécanique pour l'agriculture, la production de matériaux de construction, de menuiserie, d'artisanat, les industries auxiliaires…



La province soutiendra les modèles de production industrielle respectueuse de l’environnement, l’organisation des foires de produits industriels ruraux et de l'artisanat en association avec le programme national de promotion de l’industrie.



Le soutien efficace du programme national de promotion de l’industrie vise à faire de cette province l'un des centres industriels de la région Nord d'ici 2030. -VNA