Contrôle d'un bateau de pêche. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Depuis le début de l’année, la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau a alloué des amendes administratives d'une valeur totale de 3,6 milliards de dôngs (151.674 dollars) aux armateurs qui enfreignent les réglementations sur l'installation et l'exploitation du système de surveillance des navires par satellite (VMS), un travail clé dans les efforts du Vietnam pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Les amendes ont été infligées dans deux affaires d'infraction impliquant 27 personnes et 45 navires.



Selon un rapport du Comité populaire provincial, les forces compétentes locales ont enquêté et traité tous les navires de pêche qui n’ont pas maintenu la connexion de leurs équipements VMS durant leurs activités en mer.



Depuis décembre 2022, le Centre de surveillance des navires de pêche du Commandement des gardes-frontières de la province travaille 24 heures sur 24, détectant et sanctionnant ainsi 1.787 et 33 véhicules perdant la connexion pendant plus de 6 heures et plus de dix jours, respectivement.-VNA