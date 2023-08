Une vue de la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) – En 2023 et durant la période 2023-2025, la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau déploie de manière résolue les mesures clés dans la protection de l'environnement pour atteindre son objectif de développement économique durable.



Le domaine de la protection de l'environnement joue un rôle très important et décisif dans le développement socio-économique de la localité. Ces dernières années, Ba Ria-Vung Tau a obtenu de nombreux résultats dans la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'environnement.



En effet, la protection de l'environnement a été intégrée dans les stratégies et plans de développement socio-économique de la province. La sensibilisation, la communication et l'éducation à la loi ont également été largement déployées sous diverses formes, contribuant ainsi à la sensibilisation à la protection de l'environnement dans la localité.



La province de Ba Ria - Vung Tau souligne toujours que le développement économique maritime doit être durable, sur la base de l'exploitation et de l'utilisation raisonnables et efficaces des ressources maritimes et insulaires. Ba Ria-Vung Tau a mis au point des indicateurs environnementaux dans les domaines économiques clés de l'industrie et des ports maritimes.



Selon Nguyen Van Tho, président du Comité populaire provincial, Ba Ria-Vung Tau continuera d’édifier un modèle de développement économique durable basé sur l'industrie, les ports maritimes, le tourisme et les services. La province met en œuvre une attraction sélective d’investissements, en choisissant des projets d'envergure dotés de technologies modernes avec une haute valeur ajoutée.



Nguyen Van Hai, directeur du Département provincial des ressources naturelles et de l'environnement, a déclaré que Ba Ria-Vung Tau, en tant que localité dotée de nombreux potentiels et atouts exceptionnels pour développer l'économie maritime, accordait une priorité à l'exploitation de ces avantages, ainsi qu’à la protection et l'équilibre de l'environnement marin.

Le port international de Cai Mep - Thi Vai, l'un des points saillants du développement économique de Ba Ria - Vung Tau à l'avenir. Photo: baobariavungtau.vn





Pour 2023 et la période 2023-2025, la province a défini huit groupes de mesures clés dans les travaux de protection de l'environnement. Elle se focalise sur l'achèvement de la sélection des investisseurs, la promotion de la mise en œuvre et de l'exploitation du projet d'usine de traitement des déchets solides domestiques par la technologie de combustion dans la zone de traitement des déchets de Toc Tien, ainsi que sur le traitement de déchets à Bai Nhat dans le district de Con Dao en 2023.



La province continue également de s'assurer que ses zones industrielles disposent d'un système centralisé de traitement des eaux usées; de mieux gérer, relocaliser voire mettre fin aux établissements de transformation de produits aquatiques qui causent de la pollution. Elle se concentre aussi sur la mise en œuvre du tri des déchets solides domestiques à la source conformément à la loi sur la gestion des déchets.



La province prendra des mesures rigoureuses, élaborera une feuille de route pour résoudre complètement les « points noirs » environnementaux, convertira l'enfouissement d’ordures ménagères à l'utilisation de technologies d'incinération, de recyclage et de production d'électricité, renforcera la communication pour sensibiliser le public à la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'environnement, etc.



En 2022 et au premier semestre 2023, les indicateurs environnementaux de la province ont atteint des résultats élevés. En effet, 100% de ses zones industrielles répondent aux normes nationales en matière de traitement des eaux usées. En outre, 100% des déchets solides industriels ordinaires, 100% des déchets dangereux et 96% des déchets solides municipaux sont collectés et traités...



Depuis 2022, Ba Ria-Vung Tau met en œuvre à titre expérimental un projet de développement économique associé à la protection durable de l'environnement à travers un modèle d'"application de l'économie circulaire" dans le district de Con Dao. -VNA