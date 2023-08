Hanoi (VNA) - La province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) compte actuellement 15 zones industrielles (ZE) d'une superficie totale de plus de 8.492 hectares. Treize sont en activité avec une superficie totale de plus de 7.242 hectares, avec un taux d'occupation de plus de 65%.

Ba Ria-Vung Tau s’attache aux infrastructures des zones industrielles modernes et respectueuses de l'environnement. Photo: baobariavungtau.com.vn



Jusqu'en juin 2023, les ZE provinciales ont attiré 555 projets d'investissement, avec un capital total de 13,85 milliards de dollars et 137.770 milliards de dôngs.

Ces derniers temps, la province s'est concentrée sur la construction des infrastructures de ses ZI synchrones, modernes et respectueuses de l'environnement. La province est également conforme à sa stratégie d'attraction sélective d'investissements pour le développement durable.

A la ZI de Sonadezi Châu Duc, les investisseurs se sont déclarés satisfaits des infrastructures. Nguyên Minh Tân, directeur général adjoint de la société par actions de Sonadezi Châu Duc (l'investisseur de cette ZI), a déclaré que la société s'est concentrée sur l'investissement dans les routes, les systèmes de drainage des eaux pluviales et usées et l'éclairage pour répondre aux besoins des investisseurs.

Le parc industriel intensif de Phu My 3. Photo: baobariavungtau.com.vn



De même, le parc industriel intensif de Phu My 3 vise également à devenir un parc industriel moderne à grande échelle. Actuellement, ce parc industriel a terminé l'investissement dans les systèmes d'électricité, d'eau, de gaz... et est prêt à accueillir les entreprises.

En particulier, la société par ctions de Thanh Binh-Phu My, investisseur de ce parc, coopère avec des entreprises de la province dans des domaines tels que la pétrochimie, la logistique, les fournisseurs de matériaux de production pour aider à remplacer les biens importés, contribuant à augmenter le taux de produits fabriqués dans le pays.

Parallèlement, il met en œuvre des projets sur le port intérieur de Phu My, le terrain de golf et continue d'accueillir des investisseurs des États-Unis, de République de Corée, d'Europe, du Japon, de Chine, de Taïwan (Chine), de Thaïlande...

Choi Heung Yeon, directeur général adjoint de la société par ctions de Thanh Binh-Phu My, a déclaré que sa société s'efforce de perfectionner les infrastructures de ce parc et d'améliorer la qualité des services afin de contribuer au développement de la province de Ba Ria-Vung Tau et du Vietnam, répondant aux attentes du gouvernement selon lesquelles le parc industriel intensif deviendra un pôle d'IDE de haute qualité et à grande échelle.

Ces dernières années, l'industrie de la province s'est fortement développée, apportant de grandes contributions à l'économie locale. Parallèlement à la politique d'attraction des investissements, aux critères d'évaluation de la qualité du projet, de protection de l'environnement et de faible consommation d'énergie.

Ainsi la province attire constamment des investissements dans des projets à grande échelle dotés de technologies modernes et à haute valeur ajoutée. En particulier, elle est résolue à atteindre l'objectif de croissance grâce à une industrie « verte ».

Ba Ria-Vung Tau procède actuellement à une planification pour la période 2021-2030, vision d'ici 2050. Elle compte développer de nouveaux parcs industriels, finaliser la planification de ses ports maritimes et systèmes logistiques, planifier le développement de zones urbaines, de tourisme, de services pour créer les meilleures conditions aux activités des investisseurs et améliorer la qualité de vie des populations...

