Le complexe Hô Tràm Strip. Photo: dantri.com.vn

Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Située à 90 km à l’est de Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu abrite plusieurs hauts lieux touristiques. Dotée d’infrastructures modernes, cette province du Sud mise sur le tourisme d’affaires pour développer sa croissance.

Le tourisme d’affaires ou tourisme MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) englobe les déplacements individuels ou en groupe à caractère professionnel et les activités afférentes. Levier de développement et d’attractivité important, la province de Bà Ria-Vung Tàu met tout œuvre depuis quelques années pour y attirer une clientèle exigeante et sélective. De nombreux sites ont été construits dans cet objectif comme le Wonderful World Theme Park à Bàu Trung, la zone touristique haut de gamme d’Atlantic, le centre international de conférences et d’exposition Skybridge Dragon Sea, le complexe Hô Tràm Strip ou encore Marina Bay.

«Bà Ria-Vung Tàu fait aujourd’hui partie des destinations favorites des Vietnamiens et des touristes étrangers. Nous enregistrons une augmentation annuelle de 12% du nombre de touristes. De nombreux projets ont été mis en place afin de moderniser les infrastructures et d’améliorer la qualité des prestations proposées à la clientèle», indique Lê Quôc Khanh, vice-président du comité populaire provincial.

Le secteur du tourisme a été durement touché par la pandémie de Covid-19. Bà Ria-Vung Tàu ne fait pas exception. Les autorités locales et les professionnels ont décidé de profiter de cet arrêt pour restructurer le secteur, former le personnel et proposer une offre renouvelée. Pour eux, la finalité est d’offrir aux hommes d’affaires vietnamiens et étrangers une gamme de services et de produits à la hauteur de leurs attentes.

«Nous ne retiendrons que les idées les plus innovantes et les meilleurs projets dans le domaine du tourisme», indique Nguyên Hông Linh, secrétaire du comité provincial du Parti.

Grâce à une stratégie de développement dynamique et performante, Bà Ria-Vung Tàu a réussi à tirer son épingle du jeu et à acquérir une belle notoriété. La province a organisé avec succès plusieurs événements nationaux et internationaux comme le Festival du film vietnamien, le Festival international de cerf-volant et plus récemment la finale du concours Miss Vietnam 2020.-VOV/VNA