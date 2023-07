Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong préside le 28 juillet à Hanoï une réunion du Bureau politique et du Secrétariat pour sanctionner les permanence s du Comité du Parti de Thanh Hoa des mandats 2010-2015 et 2015-2020. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a présidé le 28 juillet à Hanoï une réunion du Bureau politique et du Secrétariat pour sanctionner les permanences du Comité du Parti de Thanh Hoa des mandats 2010-2015 et 2015-2020 et certains anciens dirigeants de cette province du Centre pour leurs méfaits jugés graves.



Les permanences du Comité provincial du Parti des mandats 2010-2015 et 2015-2020 avaient violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti, les lois de l'État et la réglementation du travail quant à certains projets d'utilisation de terrains du groupe FLC, des projets d'investissement public dans le cadre du projet de la ville intelligente, au projet de Hac Thanh Tower, et au travail sur le personnel, etc.



Les violations et fautes commises par les permanences du Comité provincial du Parti avaient causé de graves conséquences, difficiles à régler, très préjudiciables pour le budget de l'État, et avaient porté atteinte au prestige de l'organisation du Parti et à l'administration locales...



Le Bureau politique a donc décidé de donner des avertissements aux permanences du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa des mandats 2010-2015 et 2015-2020, et à Mai Van Ninh, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien président du Conseil populaire provincial.



Le Secrétariat a décidé de destituer de tous les postes au sein du Parti certains anciens dirigeants de Thanh Hoa (Nguyen Dinh Xung, Le Thi Thin, Pham Dang Quyen, Trinh Huu Hung, Hoang Sy Binh et Hoang Van Hung). -VNA