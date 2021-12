Des fruits vietnamiens vendus dans un supermarché en Australie. Photo : VNA

Sydney (VNA) - Les gouvernements australien et vietnamien ont publié le 21 décembre une Stratégie visant à renforcer les liens économiques et dressé une feuille de route pour promouvoir les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays.

Dans une déclaration publiée sur le site web du ministère australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, le ministre Dan Tehan a salué la stratégie et a déclaré que c'était la base pour l'Australie et le Vietnam de doubler leurs investissements. Il a estimé que les deux pays étaient susceptibles de se compléter. Les chaînes d'approvisionnement des deux pays sont de plus en plus étroitement liées, ce qui signifie que les entreprises australiennes et vietnamiennes peuvent exporter conjointement vers d'autres marchés dans le monde.

Selon lui, la mise en œuvre de la stratégie bénéficiera aux deux parties et favorisera leurs relations commerciales et d'investissement, en particulier dans les domaines clés tels que l'éducation, les ressources naturelles, l'agriculture, la production et l'économie numérique.

Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a espéré que le succès dans la réalisation des objectifs communs de la stratégie améliorera encore la position économique du Vietnam et de l'Australie, contribuant à la sécurité, à la sûreté et à la prospérité commune de l’Asie-Pacifique.

Au cours des 20 dernières années, le commerce bilatéral Australie-Vietnam a annuellement connu un taux de croissance de 8,6%. Les échanges bilatéraux de biens et de services ont atteint 14,6 milliards de dollars australiens (10,4 milliards de dollars) en 2020.

Les investissements du Vietnam en Australie ont quintuplé, passant de 155 millions de dollars australiens (110,5 millions de dollars) en 2008 à 785 millions de dollars australiens (559,4 millions de dollars) en 2020.

En revanche, en décembre 2020, les investissements de l'Australie au Vietnam se sont chiffrés à 1,38 milliard de dollars australiens (980 millions de dollars), se classant 20e place parmi les pays investissant au Vietnam. L'Australie a investi principalement dans les secteurs de la fabrication, de la transformation, de l'alimentation, de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche.

Pour atteindre les objectifs de la stratégie, le commerce entre l'Australie et le Vietnam doit augmenter plus fortement que le commerce avec d'autres partenaires, tandis que les investissements bilatéraux doivent doubler, passant de 2,17 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars) en décembre 2020 à 4,36 milliards de dollars australiens (3,11 milliards de dollars).- VNA