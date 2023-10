Hanoï, 31 octobre (VNA) – Au total, 5.496 personnes ont été tuées et 6.973 autres blessées dans 9.826 accidents de la route à travers le pays au cours des 10 premiers mois de cette année, selon le Comité national de la sécurité routière.

Au total, 5.496 personnes ont été tuées et 6.973 autres blessées dans 9.826 accidents de la route à travers le pays au cours des 10 premiers mois de cette année. Photo : VNA

Les chiffres ont bondi respectivement de 2,65%, 12,54% et 5,11% par rapport à la même période de l'année dernière.Au cours de cette période, pas moins de 9.713 accidents de la route ont fait 5.415 morts et 6.944 blessés.Pendant ce temps, 63 personnes ont été tuées et 22 blessées dans 84 accidents ferroviaires.Vingt-quatre accidents sur voies navigables ont coûté la vie à 16 personnes et en ont blessé sept autres, tandis que deux ont été tués dans cinq accidents maritimes.Rien qu'au mois d'octobre, il y a eu 1.491 accidents de la route qui ont tué 731 personnes et en ont blessé 1.171 autres. - VNA