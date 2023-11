Le New York Times impressionné par les téléphériques au Vietnam

Hanoi (VNA) - L’écrivain touristique Patrick Scott du New York Times a publié le 25 octobre un article partageant sa grande impression des téléphériques détenteurs des records du monde à Phu Quôc, Sa Pa, Bà Nà.

Sunset Town. Photo: VNA

Dans son article intitulé "Si vous pouvez prendre le téléphérique jusqu’au Colisée, vous êtes au Vietnam", l’auteur présente les téléphériques de Sun Group, qui présentent des bouddhas géants, des ersatz d’enclaves européennes et des spots de selfie à gogo.



"Au Vietnam, vous pouvez prendre un téléphérique jusqu’au Colisée"

"Nous sommes à l’intérieur de la boîte en verre d’une télécabine, qui fait partie du plus long téléphérique du monde, volant silencieusement sur un trajet de près de huit kilomètres, et à environ 50 étages au-dessus d’une mer saphir, juste au large de la côte de l’île de Phu Quôc, dans le Sud du Vietnam. En ce bel après-midi de mars, des centaines de bateaux de pêche en bois colorés tachetent l’eau cristalline en contrebas alors que nous naviguons vers l’île de Hon Thom", a écrit Patrick Scott qui s’est rendu en mars à Phu Quôc.



"Sur le chemin du retour, alors que le trajet de 20 minutes touche à sa fin, la gare de Phu Quôc et la ville nouvellement construite qui l’entoure apparaissent. La gare ressemble à une section préfabriquée à grande échelle du Colisée romain, et la ville est un fac-similé élaboré d’une ville balnéaire italienne avec un clocher imposant, des fontaines baroques simulées sur les places et des ruines pseudo-romaines. Tout autour, plusieurs centaines de bâtiments en terrasses pastel – et presque entièrement vides – bordent les rues nommées Venise, Amalfi, Positano et Sorrente", a-t-il décrit.

Ce colosse touristique en deux parties, appelé Sun World Hon Thom et Sunset Town, est l’une des attractions artificielles les plus étonnantes du Vietnam.

"Cela ressemble à Disneyland ou peut-être au Truman Show", a déclaré Tomek Tabaka, un touriste faisant partie d’un quatuor d’amis polonais voyageant ensemble.

Ce colosse touristique en deux parties, appelé Sun World Hon Thom et Sunset Town, est l’une des attractions artificielles les plus étonnantes du Vietnam (ou des abominations selon votre point de vue).

Sun World Ba Na Hills. Photo: VNA



À Dà Nang, plusieurs téléphériques ont été également construites sur le mont Bà Na. Au fil du temps, ce qui était autrefois une station de montagne française s’est transformé en Sun World Ba Na Hills, un parc à thème de style européen avec un village à la française et une cathédrale gothique, un parc d’attractions souterrain, des châteaux de contes de fées et un pont apparemment tenu en l’air par deux des mains géantes qui sont devenues une sensation en ligne.

Dans le Nord-Ouest du Vietnam, près du sommet du mont Fansipan qui, avec ses 3.143 m, est surnommé le "toit de l’Indochine", où un complexe à thème bouddhiste a été inauguré en 2018.

Les touristes sont montés jusqu’au sommet dans une gondole enveloppée d’épais nuages, comme piégés dans une bulle de savon entourée de fumée, avant de finalement faire irruption dans le ciel près du sommet, à trois kilomètres de hauteur. Là, les chaînes densément boisées perchées sur une plate-forme de nuages cotonneux offrent une vue sur le complexe au sommet de la montagne, inspiré des pagodes vietnamiennes du XVIe siècle, comprenant un beffroi de 10 étages, un réseau d’escaliers en pierre et un Bouddha assis géant.

Vers le mont Fansipan. Photo: VNA



Sun Group a inauguré un complexe à thème bouddhiste en 2018, les visiteurs thaïlandais Suvisa Vathananond et Patrick Tunhapong, tous deux âgés de 44 ans, ont considéré le projet comme un bon équilibre entre préservation et développement.

Les touristes thaïlandais Suvisa Vathananond et Patrick Tunhapong, tous deux âgés de 44 ans, ont considéré le projet comme un bon équilibre entre préservation et développement.

Destination incontournable sur la carte touristique mondiale

"Le pays abrite quatre des plus longs téléphériques du monde, tous construits au cours de la dernière décennie, soulignant l’étonnante transformation de l’économie et du secteur touristique du Vietnam", a estimé le New York Times.

La plupart des systèmes de téléphériques célèbres ont été construits par le groupe autrichien Doppelmayr pour le vietnamien Sun Group, "premier groupe de tourisme intégré d’Asie 2022-2023" récompensé par les World Travel Awards.

Steven Dale, fondateur de Gondola Project, un site Web de suivi de l’industrie, a estimé que le Vietnam se distingue par la multiplication rapide des installations touristiques. Quelque 26 lignes de téléphérique ont été construites dans une douzaine de sites à travers le Vietnam au cours des deux dernières décennies, selon les données des fabricants de téléphériques.

Les fondateurs de Sun Group sont retournés au Vietnam de l’Ukraine en 2007 pour faire sensation dans le tourisme sur le mont Bà Nà à Dà Nang, en commençant par un téléphérique de 6 km jusqu’au sommet.

Les six attractions Sun World avec téléphériques de l’entreprise affichent neuf records du monde Guinness, notamment : le plus long téléphérique à trois câbles, à Phu Quôc, la plus grande cabine de téléphérique à Ha Long, la plus haute tour de téléphérique à Cat Ba, et la plus grande ascension verticale jusqu’au sommet du mont Fansipan à Sa Pa, le plus longue téléphérique à câble unique vers le sommet du mont Bà Nà.

Moon Castle, à Sun World Ba Na Hills. Photo: VNA



Impacts positifs

La topographie du Vietnam, avec son abondance de montagnes, de jungles et d’îles, convient naturellement aux téléphériques, qui peuvent être construits plus rapidement, à moindre coût et avec moins de dommages environnementaux que les routes, a déclaré Steven Dale, l’expert en téléphérique.

Ils ont également du sens pour un pays en développement d’environ 100 millions d’habitants avec une classe moyenne en croissance rapide qui n’a peut-être pas facilement les moyens de se rendre à Rome ou à Paris, mais peut gérer un billet de téléphérique aller-retour de 25 à 45 dollars pour un avant-goût d’un ersatz européen.

Sa Pa n’a accueilli que 65.000 touristes en 2010, avant la construction d’une autoroute depuis Hanoi en 2014 et l’ouverture du téléphérique en 2016. En 2019, le nombre de visiteurs avait grimpé à 3,3 millions, et atteint 2,5 millions l’année dernière dans le rebond post-pandémique.

Les routes et les écoles se sont beaucoup améliorées au cours des 20 dernières années, a déclaré Phil Hoolihan, qui dirige les circuits ETHOS à Sa Pa, avec des guides Hmong menant des randonnées à travers les rizières en terrasses et les villages des minorités.

Un avantage inattendu du téléphérique est que, comme le sommet de la montagne attire quotidiennement des milliers de visiteurs, ils "ne rampent pas partout et les villages restent vraiment traditionnels", a-t-il indiqué. – VNA