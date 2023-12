Le développement de l'énergie thermique au gaz, tant au gaz naturel qu'au gaz naturel liquéfié , est une tendance incontournable. Photo: hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le développement de l'énergie thermique au gaz, tant au gaz naturel qu'au gaz naturel liquéfié (GNL), est une tendance incontournable, garantissant un approvisionnement suffisant en électricité au service du développement économique et promouvant la transition énergétique. Il est donc nécessaire d’élaborer des mécanismes et des politiques pour attirer plus d'investissements dans ce domaine.Lors du forum « Potentiel de développement du marché vietnamien de l’électricité au gaz », organisé la semaine dernière à Hanoï, le professeur agrégé et docteur Dinh Trong Thinh, économiste, maître de conférences à l'Académie des Finances, a insisté sur la nécessité d’une feuille de route détaillée pour construire des modèles d'énergie propre dans les temps à venir, en réponse aux exigences d'industrialisation et de modernisation, à l’augmentation constante de la demande énergétique du pays.Dans le cadre de son Plan de l'électricité VIII, le Vietnam prévoit de construire 13 centrales électriques au GNL, d’une puissance totale de 22.400 MW, d’ici 2030, et deux supplémentaires de 3.000 MW, d’ici 2035.La politique d’investissement dans 13 projets centrales électriques au GNL a été approuvée par le Premier ministre, cinq d'entre eux étant désormais mis en œuvre, quatre ayant sélectionné des investisseurs et les autres étant toujours à la recherche de maîtres d'ouvrage.Pour attirer plus d’investissements dans le développement de l’électricité au GNL, il est nécessaire d’abord d’avoir une planification synchrone, stable et à long terme pour les infrastructures tels qu’entrepôts portuaires, installations de regazéification et de production d’électricité au gaz…, a indiqué l’économiste Dinh Trong Thinh.Comme les projets de GNL nécessitent généralement des milliards de dollars d'investissement, le spécialiste Dinh Trong Thinh a suggéré de construire un cadre juridique et des mécanismes de gestion détaillés et complets. -VNA