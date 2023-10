Atelier sur les opportunités au Vietnam pour les entreprises canadiennes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un atelier sur les opportunités industrielles et technologiques pour les entreprises canadiennes au Vietnam a récemment eu lieu dans la province canadienne de Colombie-Britannique.

Cet événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam au Canada, en collaboration avec le ministère de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique et le Conseil des affaires Canada-ASEAN (CABC). Il avait pour objectif de passer en revue les 5 années de mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dans le nouveau contexte de la stratégie indopacifique et de s’orienter vers un accord de libre-échange ASEAN-Canada.

Dans son discours d'ouverture, le ministre du Commerce de la Colombie-Britannique, Jagrup Brar, a déclaré que le Vietnam était évalué comme une porte d'entrée pour les entreprises canadiennes souhaitant accéder au marché de l’ASEAN.

Les relations commerciales entre le Vietnam et la province de la Colombie-Britannique ont commencé à retrouver des couleurs, avec un taux de croissance de 63% en 2022. La Colombie-Britannique est également la première destination des entreprises vietnamiennes avec 6 projets d'un montant de plus de 300 millions de dollars canadiens.

Le consul général vietnamien en Colombie-Britannique, Nguyen Quang Trung, a estimé que le CPTPP, un bloc commercial représentant 500 millions de personnes avec un PIB total d'environ 13 500 milliards CAD, avait apporté de nouvelles opportunités pour les relations économiques, commerciales et d'investissement des deux parties. Les investisseurs et exportateurs vietnamiens et canadiens bénéficient en effet d’un accès au marché ouvert, d’un environnement réglementaire amélioré et de préférences tarifaires, a-t-il ajouté.

La conseillère commerciale de l'ambassade du Vietnam, Tran Thu Quynh, a informé les participants de la politique d'attraction des investissements industriels du Vietnam par rapport aux autres pays de l'ASEAN, des avantages du Vietnam dans la région en matière d'infrastructures énergétiques, portuaires, de télécommunications, de commerce électronique, et surtout la position stratégique du pays dans le corridor de transport transpacifique.

Elle a déclaré que la Colombie-Britannique et le Vietnam avaient un grand potentiel de coopération dans le domaine de l'industrie, en particulier dans les industries de base et avancée où les deux parties ont des atouts tels que les véhicules électriques et l'industrie automobile, l'intelligence artificielle (IA) et la fabrication de semi-conducteurs.

Hoang Ngoc Dinh, représentant en chef du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies au Canada, a déclaré que les nouveaux domaines technologiques tels que les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, l’exploitation et la transformation des métaux essentiels ou le captage et stockage du carbone étaient des domaines sur lesquels le Vietnam se concentrait et où le Canada pourrait investir.



Le Vietnam apparaît comme une destination attractive pour les investisseurs et les entreprises scientifiques et technologiques, en particulier depuis que le Vietnam et les États-Unis ont élevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral. Ceci est considéré comme une opportunité pour les partenaires du Canada et du Vietnam de promouvoir leur coopération, de profiter et d'exploiter leurs potentiels pour devenir des partenaires fiables et stratégiques dans les domaines des sciences et technologies notamment. -VNA