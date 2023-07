Nguyen Ai Quoc (premier rang, à gauche) à Moscou, en Russie, en 1924. Photo d'archives: VNA

Moscou (VNA) - Un atelier international s'est tenu le 30 juin à l'Institut Ho Chi Minh de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg pour marquer le 100e anniversaire de l’arrivée du jeune Nguyen Ai Quoc (futur Président Ho Chi Minh) dans la ville de Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie (30 juin 1923 - 30 juin 2023).



Lors de l'événement, Vladimir Mazyrin, directeur du Centre d’études sur l’ASEAN de l’Académie des sciences de Russie, a rappelé le séjour de plus de 10 ans en Europe du grand leader vietnamien, affirmant que les connaissances qu'il avait acquises avaient contribué au succès de la Révolution d'Août 1945 au Vietnam et à l’édification d’un État vietnamien de démocratie et d'indépendance.



Nguyen Anh Tuan, deuxième secrétaire de l'ambassade du Vietnam en Russie, a déclaré que le Vietnam et l'ex-Union soviétique (URSS) dans le passé et la Russie d’aujourd’hui, avaient toujours été côte à côte et avaient obtenu de nombreuses réalisations dans le développement de leurs relations traditionnelles ainsi que de leur partenariat stratégique intégral.



Les participants ont affirmé que le Président Ho Chi Minh avait appliqué de manière créative le marxisme-léninisme pour mener avec succès le processus de libération nationale et contribuer aux relations bilatérales.-VNA