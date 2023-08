Délégués participant à l'événement. Photo: VNA



Thai Nguyen (VNA) - Le 4e atelier international sur les matériaux et dispositifs avancés (International Workshop on Advanced Materials and Devices - IWAMD) a débuté le 11 août dans la province de Thai Nguyen (Nord).



Organisé par l'Université des sciences naturelles relevant de l'Université nationale de Hanoï, l'Université d'Osaka et l'Université des sciences relevant de l'Université de Thai Nguyen, cet évènement permet aux participants de discuter de nouvelles avancées intéressantes concernant différents types de matériaux et de dispositifs, de l'électronique à l'énergie en passant par le calcul quantique.



Sont présentés à cette occasion 210 rapports, dont 77 d'auteurs de 15 pays tels que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Hongrie, la République tchèque, l'Australie, le Japon, la République de Corée, le Brésil, l'Inde, les Philippines, Singapour.

L'atelier voit la participation de la secrétaire générale du Comité du Parti de la province de Thai Nguyen. Photo: VNA



Lors de la première journée, les participants ont échangé des connaissances professionnelles et discuté de la collaboration pour développer des projets de recherche communs.



L'IWAMD est né de la collaboration entre le Vietnam et le Japon dans le domaine de la physique depuis le milieu des années 1990, initiée par le professeur docteur Nguyen Hoang Luong, membre du Conseil des professeurs de physique, vice-président de la Société vietnamienne de recherche sur les matériaux, et le professeur Yoshichika Onuki, ancien président de la Société de physique du Japon.



L'évènement se poursuit jusqu'au 13 août. -VNA