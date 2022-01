Une pharmacie à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Face aux évolutions complexes de l’épidémie de Covid-19 dans le pays, l'administration pharmaceutiques du ministère de la Santé a envoyé un document aux services de la santé des villes et provinces, aux hôpitaux relevant dudit ministère, aux établissements de fabrication des médicaments sur la garantie de l'approvisionnement en médicaments pour la prévention et le contrôle des maladies pendant le Nouvel An lunaire 2022 (Têt traditionnel).

Le document stipule également clairement : Absolument aucune pénurie de médicaments pour l'examen et le traitement des maladies de la population ; garantie de la qualité et des prix raisonnables et sans augmentation soudaine des prix.

Les hôpitaux relevant du ministère de la Santé doivent contacter de manière proactive les fournisseurs de médicaments pour passer des commandes, suivre l'avancement des livraisons et effectuer d'urgence des achats supplémentaires en cas de risque, avoir un plan de stockage de médicaments pour assurer la disponibilité des médicaments.

Les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants de médicaments sont exhortés à augmenter l'approvisionnement, élaborer et mettre en œuvre des plans d'approvisionnement en médicaments pour répondre aux besoins d'examen et de traitement de la population, fournir de toute urgence suffisamment de médicaments lors de la réception des commandes des établissements d'examen et de traitement.

Ils ne sont pas autorisés à mener la spéculation et à profiter de la fête du Têt pour augmenter le prix des médicaments. -VNA