Hanoï (VNA) – Le ministère de l'Industrie et du Commerce a ordonné aux entreprises locales d'assurer un approvisionnement suffisant en produits à des prix abordables pour les prochaines vacances du Têt du Dragon (Nouvel An lunaire), car la demande à cette occasion devrait augmenter de plus de 10% par rapport à la même période l’année dernière.

Les entreprises se sont précipitées pour stocker des articles essentiels, le volume des stocks augmentant de 10 à 25 % sur un an. Elles se sont engagées à lancer une série de programmes de stabilisation et de promotion des prix à l’approche du Têt.

Depuis septembre 2023, les supermarchés GO!, Big C et Tops Market de Central Retail Vietnam ont signé des accords avec des partenaires pour préparer des marchandises pour le Têt 2024 avec une quantité en augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente.

En outre, ils ont lancé le programme de stabilisation des prix appliqués sur plus de 10.000 produits et des programmes promotionnels jusqu’à plus de 50 % sur des centaines de produits.

La chaîne de supermarchés Co.opmart promeut des marques vietnamiennes et consacre une zone réservée à des produits OCOP.

Actuellement, plus de 3.600 supermarchés et magasins WinMart/WinMart /WIN dans tout le pays appartenant à la chaîne de vente au détail WinCommerce mettent en œuvre des programmes de « bon prix », proposant des produits de qualité à des prix abordables aux consommateurs.

La directrice par intérim du service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, Tran Thi Phuong Lan, a déclaré que les entreprises de la capitale avaient élaboré des plans pour exploiter les marchandises pour le Têt avec une quantité en augmentation moyenne de 7% à 25% par rapport à l'année précédente.

La valeur totale des marchandises desservant le Têt 2024 à Hanoï est estimée à environ 40.900 milliards de dongs, soit une croissance de 10 % en glissement annuel, a-t-elle ajouté.

À Hô Chi Minh-Ville, les établissements de crédit ont réservé environ 9.000 milliards de dôngs de prêts avec des taux d'intérêt à court terme de 4 à 6 % pour permettre aux entreprises de mettre en œuvre le programme de stabilisation du marché pour les vacances du Têt.

Pour augmenter le pouvoir d'achat sur le marché intérieur, le ministère de l'Industrie et du Commerce se coordonne avec d’autres ministères, branches et des localités pour déployer activement des programmes de promotion et accélérer la campagne "Les Vietnamiens donnent la priorité à l'utilisation de produits vietnamiens".

Le ministère a également demandé aux autorités de gestion du marché dans les localités de renforcer les inspections et de traiter les violations de spéculation sur les marchandises pendant la saison du Têt. -VNA

