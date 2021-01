Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long inspecte le travail médical pour le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long est allé samedi matin pour surveiller le travail médical pour le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam au Bureau central du Parti et dans quatre lieux au service des repas et de l’hébergement des délégués participant au congrès.

Le ministre Nguyen Thanh Long a inspecté le prélèvement des échantillons des cadres et employés pour les tests de dépistage de COVID-19 pour la 2e fois, l'assurance de la prévention de l’épidémie (contrôle de la température corporelle, désinfection ...), la préparation des médicaments, des lits d'hôpitaux, d’équipements, les cuisines...

Il a apprécié des unités chargés du travail médical pour le 13e Congrès national du Parti.



Depuis des mois, le ministère de la Santé a sérieusement mis en oeuvre des plans d’assurance du travail médical pour le 13e Congrès national du Parti, en mettant l’accent sur la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19, la garantie de la sécurité sanitaire des aliments, la création des équipes chargées de soins de santé des délégués participant.



Environ 500 agents de santé sont mobilisés pour servir le 13e Congrès national du Parti. Les grands hôpitaux de Hanoï sont également prêts à traiter des patients en cas nécessaire.

Le 13e Congrès national du Parti aura lieu du 25 janvier au 2 février à Hanoï. Cet événement important réunira 1.587 délégués, représentants des plus de 5,1 millions de membres du Parti dans l’ensemble du pays, soit près de 80 délégués plus que le 12e Congrès et le plus grand nombre de délégués jamais connu. -VNA