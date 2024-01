Photo d'illustration : VNA





Hanoï (VNA) - Selon les perspectives annuelles 2024 de l'Asia House, l'économie du Vietnam devrait connaître en 2024 un développement exceptionnel par rapport à ses voisins régionaux, avec l'attraction considérable des investissements étrangers par les industries de production et d'exportation, compte tenu de l'ouverture de l'économie et de ses forces fondamentales.

Publié le 23 janvier à Londres, l' Asia House Annual Outlook 2024 examine comment huit économies clés d'Asie vont prospérer en 2024, avec une croissance globale d'environ 5 % malgré les pressions externes, notamment les tensions géopolitiques, les conflits et les difficultés causées par l'inflation et le taux d'intérêt. Le rapport prévoit que le Vietnam et les Philippines seront les pays les plus performants.

Selon le rapport, au cours des dix premiers mois de 2023, les IDE dans les projets manufacturiers se sont élevés à environ 18 milliards de dollars, soit 73 % du total des flux d'IDE enregistrés au cours de la même période. De plus, les investisseurs étrangers se tourneront de plus en plus vers le Vietnam pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.

Le Vietnam dispose d'un environnement de start-ups technologiques florissant et d'importants investissements publics dans l'intelligente artificielle (IA). Le Centre national d'innovation soutient les avancées technologiques dans plusieurs secteurs, tandis que le secteur bancaire est très actif dans les tests et les applications de l'IA.

Le Vietnam est un leader dans l’acception des crypto-monnaies et dans les projets blockchain. Le pays compte plus de 200 projets blockchain actifs et a déployé la technologie blockchain pour certains secteurs, notamment pour les garanties de crédit dans le commerce et le financement de la chaîne d'approvisionnement.



Le Vietnam continuera à tirer parti de la technologie blockchain pour accroître l’efficacité du secteur de la logistique, en mettant particulièrement l’accent sur les entreprises de Hô Chi Minh-Ville.



En 2024, l’IA remodèlera plusieurs secteurs de l’économie vietnamienne et stimulera les investissements dans la production. En collaborant avec les établissements d’enseignement et en participant activement au développement des infrastructures d’IA, les investissements étrangers peuvent catalyser des retombées économiques positives, tant horizontales que verticales.



Selon le rapport, en tant que producteur agricole majeur, le Vietnam bénéficiera d'investissements étrangers dans l'agriculture de précision, la surveillance et l'analyse de l'IA pour optimiser les rendements et l'utilisation d'engrais. L’IA peut également être utilisée pour collecter des données sur l’état des sols, les conditions météorologiques, la croissance des cultures et la consommation d’eau, tandis que les drones peuvent également fournir des données clés. Cela peut influencer les décisions concernant la plantation de semences, la fertilisation, la lutte antiparasitaire et d’autres procédures agronomiques.



Les rapports indiquent que le dynamisme économique, la résilience des fondamentaux et l'ouverture de l'économie vietnamienne sont de bon augure pour son écosystème financier vert. Les incitations réglementaires visant à encourager une transition vers le financement de l’économie verte seront essentielles en 2024 et au-delà. La promotion continue et l’augmentation des priorités pour attirer et canaliser la finance verte – avec l’engagement des institutions financières nationales – stimuleront la transition énergétique du Vietnam et contribueront à renforcer la résilience face aux chocs climatiques.



La Banque pour l'investissement et le développement du Vietnam est devenue la première banque à émettre des obligations vertes avec les fonds utilisés pour financer des projets verts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions et de protection de l'environnement. Il s'agit de la première obligation verte nationale émise sur le marché des capitaux vietnamien évaluée par Moody's.



Selon le rapport, les initiatives de financement vert mixte du Vietnam – telles que le prêt de financement mixte de la Banque asiatique de développement en faveur de l'énergie éolienne (BAD, 2022b) – sont particulièrement efficaces pour soutenir l'adaptation du Vietnam aux risques climatiques et soutenir les énergies renouvelables. Comme les économies voisines d'Asie du Sud-Est, les mécanismes de financement climatique doivent être calibrés pour atténuer les risques et promouvoir le partage des risques, en particulier lors de l'acheminement d'un financement durable vers les petits exploitants agricoles et les PME du Vietnam.



En ce qui concerne les économies asiatiques, le rapport prévoit que, dans un monde marqué par l'incertitude géopolitique, les conflits et le changement climatique, les économies asiatiques seront le moteur de la croissance mondiale en 2024, soutenues par le commerce régional et les progrès de la technologie numérique et de la finance verte. -VNA