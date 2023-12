Un spectacle artistique a lieu le 13 décembre pour saluer le Festival de la jeunesse ASEAN-Japon 2023. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la soirée du 13 décembre, à Hô Chi Minh-Ville, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et le Comité national de la jeunesse du Vietnam ont organisé un spectacle artistique pour saluer le Festival de la jeunesse ASEAN-Japon 2023, placé sur le thème "Les jeunes de l’ASEAN et du Japon œuvrent pour réaliser les objectifs de développement durable".Le Festival de la jeunesse ASEAN-Japon 2023 attire la participation de 110 jeunes délégués des pays de l'ASEAN et du Japon. Il s'agit également d'une activité pratique pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations de coopération ASEAN-Japon (1973 - 2023).Lors du spectacle artistique d'accueil du Festival, les jeunes délégués ont pu profiter des numéros artistiques imprégnés de la culture traditionnelle vietnamienne, présentant les belles images, le potentiel, les aspirations, la beauté du Vietnam et son peuple aux amis internationaux. Le spectacle a également honoré la culture du Japon et des pays de l'ASEAN à travers des représentations de costumes traditionnels et des représentations des ao dai aux motifs des drapeaux des pays participants au festival.S'exprimant à cette occasion, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a dit que l'année 2023 revêtait une signification historique très particulière pour l'ASEAN et le Japon, lorsque les deux parties célébreraient les 50 ans de l'établissement des relations de coopération et, en même temps, portaient leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral.Dans le cadre du Festival de la jeunesse ASEAN - Japon 2023 qui durera jusqu'au 15 décembre à Ho Chi Minh Ville, les jeunes délégués participent à de nombreuses activités d'échange sportives et culturelles. .-VNA