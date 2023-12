Photo : asean.org



Hanoï (VNA) - Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont rendu publique le 30 décembre une déclaration sur le maintien et la promotion de la stabilité de l’espace maritime en Asie du Sud-Est.

Ce document réaffirme le point de vue de l’ASEAN sur la coopération maritime dans la région. Ce sont les principes fondamentaux du comportement des pays dans les zones maritimes de l’Asie du Sud-Est, y compris la Mer Orientale.

La déclaration précise que : “Nous suivons de près et avec inquiétude les récents développements en Mer de Chine méridionale (Mer Orientale)”. Les ministres réaffirment également la nécessité de rétablir et de renforcer la confiance mutuelle, de faire preuve de retenue dans la conduite d'activités susceptibles de compliquer ou d'aggraver les différends et de nuire à la paix et à la stabilité ; d'éviter les actions susceptibles de compliquer davantage la situation et de rechercher un règlement pacifique pour les différends, conformément aux principes universellement reconnus du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Ils soulignent l'importance de la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) dans son intégralité et s’engagent à œuvrer en faveur de la conclusion rapide d'un Code de conduite efficace et substantiel en Mer orientale (COC) qui est conforme au droit international, y compris la CNUDM de 1982.

Réitérant l'importance d'un dialogue pacifique qui contribue de manière constructive à la promotion de la stabilité régionale et de la coopération dans le domaine maritime, les ministres saluent la récente tenue du dialogue maritime entre la Chine et les États-Unis à Pékin et la rencontre entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping en marge de la réunion des dirigeants de l’APEC en Californie. “Nous espérons que ces dialogues continueront à accélérer les efforts de l’ASEAN visant à renforcer la stabilité et la coopération dans le domaine maritime”, précisent les ministres.

C'est la cinquième fois depuis 1995 que l'ASEAN publie une déclaration distincte sur les questions maritimes. La dernière fois que l'ASEAN a publié une déclaration distincte sur la Mer Orientale, était en 2014. - VNA