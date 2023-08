Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, prend la parole lors de la réunion. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - Dans le cadre de la 55e réunion des ministres de l'Economie de l'ASEAN (AEM 55), la réunion de consultation AEM-Etats-Unis s'est tenue à Semarang, en Indonésie, le 21 août, sous la présidence du ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, et de la représentante américaine au Commerce Katherine Tai.

Les deux parties ont affirmé leurs solides engagements de coopération dans le cadre de l'Accord sur la facilitation du commerce et des investissements Etats-Unis-ASEAN (TIFA) pour 2023-2024 et le Plan du travail E3, avec les activités liées à l'économie numérique, au développement des MPME, à la facilitation des échanges, la propriété intellectuelle, le développement durable, l'emploi, l’agriculture... pour favoriser la relance post-COVID-19.

Les deux parties ont noté la coopération active entre les États-Unis et l'ASEAN sur les normes prioritaires et l'évaluation de la conformité dans des domaines tels que la cybersécurité, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, l'automobile, la construction et les matériaux de construction, et ont proposé de nouveaux domaines liés au développement durable.

Les délégués ont également pris note des recommandations du Conseil des affaires Etats-Unis-ASEAN (USABC) visant à consolider le commerce intra-ASEAN et ont apprécié l'engagement actif du conseil avec les agences spécialisées de l'ASEAN afin de renforcer le partenariat commercial Etats-Unis-ASEAN.

Selon les données du Bureau des statistiques de l'ASEAN, en 2022, le commerce bilatéral total Etats-Unis-ASEAN ont atteint 420,4 milliards de dollars, en hausse de 15 % sur un an. Les investissements directs américains vers l'ASEAN ont augmenté de 3,1 % pour atteindre 36,5 milliards de dollars, faisant ainsi des Etats-Unis le deuxième partenaire commercial et le premier investisseur étranger de cette région. -VNA