Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a publié le 8 novembre la décision 1305/QD-TTg approuvant le Programme national d'augmentation de la productivité du travail jusqu'en 2030.

L'objectif global du programme : d'ici 2030, la productivité du travail deviendra un moteur important pour la croissance rapide et durable. Il faut tirer parti efficacement des opportunités de la quatrième révolution industrielle ; améliorer la qualité des institutions économiques de marché ; améliorer la qualité des ressources humaines ; promouvoir la connectivité régionale ; développer les sciences et technologies, l’innovation ; et faire de la transformation numérique le principal pilier.



L'objectif précis du programme vise le taux de croissance moyen de la productivité du travail de plus de 6,5 %/an, dont le taux de croissance dans l'industrie de transformation et de fabrication de 6,5 - 7, %/an, dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche de 7 à 7,5 %/an et dans le secteur des services de 7 à 7,5 %/an.

Le taux de croissance de la productivité du travail dans les zones économiques clés et dans cinq villes du ressort centrale est supérieur au taux de croissance moyen national de la productivité du travail sur la période 2023-2030.



La mission et les solutions essentielles du programme sont de promouvoir fortement les initiatives visant à augmenter la productivité du travail ; de développer fortement la recherche, le développement, l'application des sciences et des technologies, l'innovation et la transformation numérique, de promouvoir la restructuration de l'espace économique ; et améliorer la compétitivité des industries. -VNA