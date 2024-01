Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre hongrois Tuzson Bence, le 15 novembre 2023. Photo d'archive: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa tournée en Europe du 16 au 23 janvier 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle en Hongrie, sur invitation de son homologue hongrois Viktor Orbán. Cette visite contribuera à consolider la confiance politique et à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie dans tous les domaines.



Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 3 février 1950. Depuis, les deux peuples ont toujours été côte à côte, se soutenant mutuellement pendant les années de guerre ainsi que dans le processus de développement national. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays sont de plus en plus renforcées dans de nombreux domaines tels que l'éducation et la formation, le droit et la justice, la culture, les sports, les échanges entre les peuples, etc.



La Hongrie considère toujours le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est. Les deux pays ont élevé leurs liens au niveau de partenariat intégral en septembre 2018 lors de la visite officielle en Hongrie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.



Les deux pays ont collaboré étroitement et se sont soutenus dans des forums multilatéraux, notamment l'ONU et dans le cadre du Dialogue Asie-Europe (ASEM).



La confiance politique entre les deux pays constitue le fondement de la promotion des relations bilatérales dans d’autres domaines, notamment dans l'économie et le commerce. La Hongrie a activement promu l'adoption de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et est le premier État membre de l'UE à ratifier l'Accord de protection des investissements Vietnam – Union européenne (EVIPA).



Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 1,2 milliard de dollars en 2022 et 0,85 milliard en 2023. En termes d'investissement, jusqu'au 20 décembre 2023, la Hongrie était au 52e rang parmi les 144 pays et territoires investissant au Vietnam avec 21 projets, pour un capital accumulé atteignant 72,26 millions de dollars.



En outre, la Hongrie considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique en matière d'aide au développement.



Le domaine du travail dispose de potentiel pour la coopération entre les deux pays. Depuis 2018, plus d'un millier de travailleurs vietnamiens sont venus travailler en Hongrie dans des usines et des entreprises spécialisées dans des secteurs tels que la culture de champignons, l'agroalimentaire, la construction...



En novembre 2012, un accord de coopération entre le ministère vietnamien de la Justice et celui hongrois de l'Administration publique et de la Justice a été signé, servant de base juridique importante pour approfondir les bonnes relations entre les deux parties.



L'éducation et la formation constituent un domaine de coopération traditionnel entre les deux pays. Entre 1950 et 1989, la Hongrie a aidé le Vietnam à former près de 4.000 docteurs, masters et ingénieurs, dont beaucoup ont occupé des postes importants au Vietnam. Parmi les pays de l'Europe centrale et orientale, c'est la Hongrie qui accorde le plus de bourses aux étudiants vietnamiens.



La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse en Hongrie revêtira des significations importantes visant à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie.



Dans le contexte où la Hongrie assumera la présidence tournante de l'UE au cours du second semestre 2024, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Hongrie sera une opportunité pour le Vietnam de renforcer la coordination avec l'UE sur les questions régionales et mondiales, notamment de promouvoir la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE. -VNA