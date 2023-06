Déminage de terres contaminées par des bombes et mines. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision 748/QĐ-TTg approuvant le plan de mise en œuvre du programme d'action pour surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre pour la période 2023-2025.



Ce plan a pour objectif de mobiliser et utiliser efficacement les ressources nationales et internationales pour minimiser et limiter les impacts des bombes, mines et explosifs laissés par la guerre, favorisant le développement socioéconomique du pays et garantissant la sécurité de la population. En même temps, il vise à promouvoir la sensibilisation à la prévention des accidents causés par les bombes et mines et à aider les victimes des munitions non explosées (UXO) à se réintégrer dans la communauté.

Le commandement militaire de la province de Phu Yen se prépare à faire exploser une bombe découverte dans le district de Song Hinh en mars 2022. Photo: VNA



Concrètement, ce plan vise à étudier, à proposer et à perfectionner la structure des organisations du niveau central au niveau local afin de mobiliser et d'utiliser les ressources nationales et internationales pour mettre en œuvre le Programme d'action national sur le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre au Vietnam, également appelé Programme 504.-VNA