Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le commandement des gardes-frontières a déclaré, le 2 mars, qu'il promouvait l'application des technologies de l'information en association avec la réforme des procédures administratives en matière de gestion, de protection de la souveraineté territoriale et de sécurité des frontières du pays et qu'il avait obtenu des résultats importants.Selon le colonel Do Ngoc Toan, directeur du département des gardes-frontières, l'application des technologies de l'information dans la délivrance et le contrôle de tous les types de licences aux postes-frontières portuaires est pilotée sur le portail électronique d'information des gardes-frontières. Actuellement, ces derniers perfectionnent le logiciel pour délivrer en ligne tous les types de licences aux unités portuaires de garde-frontières et les confirmer avec des signatures numériques.Selon les prévisions, cet application sera déployée à 7 postes-frontières portuaires à fort trafic cette année et à l'ensemble de ceux-ci en 2025.Toujours selon le colonel Do Ngoc Toan, les mesures de réforme des procédures administratives des gardes-frontières ont créé de la commodité, de l'ouverture, assuré plus de sécurité et de sûreté dans les activités d'import-export, contribuant considérablement à une meilleure gestion des postes-frontières et au contrôle de l'immigration, au développement socio-économique et à l'intégration internationale du pays, tout en répondant aux exigences de la nouvelle situation. - VNA