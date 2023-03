Lancement d'un programme d'aide au logement dans la province septentrionale de Hung Yen. Photo: VNA Lancement d'un programme d'aide au logement dans la province septentrionale de Hung Yen. Photo: VNA

Hung Yen (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam, a appelé les donateurs à continuer de se donner la main pour construire des maisons destinées aux pauvres et victimes de l'agent orange/dioxine, lors du lancement d'un programme d'aide au logement dans la province septentrionale de Hung Yen le 13 mars.Le général To Lam a souligné l'attention particulière du Parti et de l'État à la réduction de la pauvreté et à la garantie du bien-être social.Il a fait savoir que jusqu'à présent, son ministère avait construit plus de 12.000 maisons pour les nécessiteux et des internats à travers le pays. Il a espéré que la province de Hung Yen s'efforcerait de répandre l'esprit de soutien mutuel dans la communauté locale.Appelant à des contributions d'organisations, de particuliers, d'entreprises et de donateurs au programme, le président du Comité populaire de Hung Yen, Tran Quoc Van, s'est engagé à fournir l'assistance aux bons bénéficiaires de manière transparente, efficace et opportune.Au cours de la période 2021-2025, la province vise à parrainer environ 2.000 personnes qui ne peuvent pas échapper à la pauvreté, pour un coût d'environ 5.200 milliards de dongs (220,52 millions de dollars).Actuellement, Hung Yen compte plus de 7.800 ménages pauvres et près de 5.500 victimes de la dioxine, dont près de 1.000 foyers vivant dans des maisons endommagées.Lors de la cérémonie de lancement, ledit programme a collecté 64 milliards de dongs.Toujours le 13 mars, le Département de l'examen médical et de la gestion des traitements (ministère de la Santé) a organisé une conférence pour examiner un projet visant à fournir des services de soins de santé et de réadaptation aux victimes de l'agent orange au cours de la période 2018-2022. Ce projet couvre la ville de Hai Phong et 10 provinces de Lao Cai, Thai Nguyen, Quang Ninh (Nord), Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Nam, Binh Dinh (Centre), Dong Thap et Ben Tre (Sud).À ce jour, le projet a atteint tous ses objectifs de base, offrant une surveillance médicale à 35.871 victimes qui sont des descendants de la première génération, tout en offrant des examens médicaux réguliers aux victimes et à leur progéniture.En particulier, dans les districts de Phu Cat et Ngo May de la province de Binh Dinh, le projet a fourni des services d'examen et de gestion des soins de santé à 10.761 personnes qui y vivent.Le vice-ministre de la Santé, Tran Van Thuan, a demandé aux services et localités de multiplier les modèles communautaires efficaces pour fournir des soins de santé et de réadaptation aux victimes de la dioxine et aux personnes handicapées, tout en combinant ces activités avec d'autres programmes médicaux à l’échelle locale. -VNA