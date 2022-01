La vieille ville de Hoi An , province de Quang Nam.

Quang Nam (VNA) - « Quang Nam - Destination du tourisme vert » a été choisi comme thème de l'Année nationale du tourisme 2022 organisée par le Comité populaire de la province de Quang Nam (Centre), en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 25 mars sur l'île « Ky uc » (Souvenirs) dans la vieille ville de Hoi An, et la cérémonie de clôture est prévue fin décembre au Vinpearl Nam Hoi An.

L'Année nationale du tourisme 2022 est une opportunité pour la province de Quang Nam de relancer son secteur du tourisme après une longue période sombre due à la pandémie de COVID-19, et de présenter sa culture et son potentiel touristique aux amis internationaux.

Le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme se coordonnera avec l'Association du tourisme du Vietnam pour mener de nombreuses campagnes visant à promouvoir le tourisme local en appliquant des technologies de l'information et des réseaux sociaux. -VNA