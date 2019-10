Dà Nang (VNA) – Le transporteur Angkor Air a officiellement lancé une nouvelle liaison directe reliant Phnom Penh à Dà Nang, à raison de cinq vols hebdomadaires sur Airbus A320 à partir du 27 octobre.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la route Phnom Penh - Da Nang, le 28 octobre. Photo: danangfantasticity.com



Le vol sur le nouvel itinéraire décollera de Phnom Penh à 13h00 et de l’aéroport international de Dà Nang à 15h35 les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches.



Le vol inaugural a atterri à l’aéroport international de Dà Nang à 14h50 le 27 octobre avec 120 passagers à son bord.



Il s’agit du deuxième vol direct reliant le Cambodge à Dà Nang après le premier entre Siem Reap et Dà Nang avec sept vols par semaine.



Le lancement de la nouvelle route contribuera à promouvoir le tourisme entre le Centre du Vietnam et le Cambodge.



Angkor Air opère également des vols directs entre Hô Chi Minh Ville et Phnom Penh et de Siem Reap à Hô Chi Minh Ville avec 21 vols hebdomadaires sur chaque liaison, tandis que de Sihanoukville à Hô Chi Minh Ville avec sept vols hebdomadaires. – VNA