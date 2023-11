Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Après 2,5 jours de travail dans un esprit constructif, un enthousiasme et une haute responsabilité, les séances de questions-réponses de la 6e session de la 15e Assemblée nationale (AN) se sont terminées le 8 novembre à midi, complétant le programme fixé.Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que pour la première fois au cours de la 15e AN, le Premier ministre, tous les vice-Premiers ministres et 21 ministres et chefs des secteurs avaient répondu directement aux questions des députés. Les questions ont concerné 21 domaines différentsLes députés ont bien étudié les rapports, ont posé des questions concises, claires et ciblées tandis que les membres du gouvernement et les chefs des secteurs ont bien compris la situation actuelle de leur secteur en charge. Ils ont répondu franchement, expliqué sérieusement, clarifié de nombreux problèmes et proposé des solutions pour les surmonter.Au nom du Comité permanent de l'AN, Vuong Dinh Huê, a résumé et souligné certains contenus principaux.En ce qui concerne la question du renforcement de la discipline, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité de la coordination entre les niveaux, secteurs, localités, agences dans le travail d'application de la loi ; déployer sérieusement et efficacement le programme d'élaboration de lois et d'ordonnances.Concernant le secteur économique général, le président de l'AN a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir la restructuration économique, d'innover le modèle de croissance et de mettre en œuvre efficacement des solutions pour promouvoir le développement des entreprises et des ménages d'affaires.Selon M. Hue, il faut aussi se concentrer sur la création d'emplois, l'augmentation des revenus des travailleurs, la garantie de la sécurité sociale ; déployer rapidement des solutions pour accélérer le décaissement de la somme d’assistance dans le cadre du Programme de redressement et de développement socio-économiques ainsi que les investissements publics, les fonds d’aide publique au développement et des prêts préférentiels.Vuong Dinh Hue a souligné la nécessité d'approuver et de mettre en œuvre de toute urgence le plan de mise en œuvre de la Planification globale nationale de l'énergie et de la Planification électrique VIII, en garantiss an t la sécurité et la qualité de l'énergie, en assurant un approvisionnement adéquat en électricité, en essence et en pétrole pour la production et la consommation.Il a proposé de revoir et de modifier l'ensemble des critères sur la Nouvelle ruralité pour la période 2021-2025 afin de garantir leur adéquation à chaque localité, secteur et région ; de mettre en œuvre efficacement la Stratégie de développement durable de l’agriculture et de la campagne pour la période 2021-2030.Dans les domaines des affaires intérieures et de la justice, les organismes compétents devraient soumettre prochainement à l'AN, pour examen, modification et complément, la Loi sur la prévention et la lutte contre les incendies et les lois connexes.En particulier, le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines devrait continuer à être encouragé.Concernant le domaine de la culture et de la société, le chef de l’organe législatif a souligné qu'il faudrait prêter attention à l'allocation des ressources pour l'éducation, la formation et la culture ; élaborer et soumettre à l'AN pour promulgation le Programme national cible sur la renaissance et le développement de la culture vietnamienne lors de la dernière session.En outre, il est nécessaire de modifier et de compléter prochainement la Loi sur les sciences et technologies ; compléter les mécanismes de gestion financière et les méthodes d'investissement synchrones pour les sciences et les technologies afin d'éliminer les difficultés dans la mise en œuvre du mécanisme d'autonomie des organisations scientifiques et technologiques publiques.Le président de l'AN a précisé qu'il était nécessaire d'organiser efficacement la mise en œuvre de la Stratégie de développement de l'enseignement professionnel pour la période 2021-2030, la Planification du réseau des établissements d'enseignement professionnel pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2045.Enfin, Vuong Dinh Hue a souligné la nécessité de promulguer de toute urgence des documents détaillés de la Loi sur l'examen et le traitement médicaux, soumettre prochainement à l'AN la Loi sur l'assurance maladie (modifiée). - VNA