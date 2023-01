Hanoï (VNA) - Les 11 et 12 janvier, le Commandement de la région 4 des Garde-côtes vietnamiens en collaboration avec la province de Kiên Giang a organisé dans la commune de Tiên Hai les activités "Têt sur l’île", "Têt entre habitants et soldats" 2023.

Le Commandement de la région 4 des Garde-côtes vietnamiens a remis des cadeaux aux familles de personnes méritantes. Photo: TTO

Il s’agit des activités annuelles du Commandement de la région 4 des Garde-côtes vietnamiens visant à promouvoir la beauté de la culture traditionnelle du Nouvel An lunaire national et renforcer la solidarité et les relations étroites entre l'armée et le peuple.

Remise des drapeaux nationaux et des sacs médicaux aux familles de pêchers. Photo: TTO

Dans le même temps, l'activité contribue à sensibiliser à la souveraineté maritime du Vietnam et aux connaissances juridiques sur la mer et les îles, suscitant ainsi le patriotisme et le sens des responsabilités du peuple pour la cause de la construction et de la défense nationales.

Des officiers, des soldats et des habitants font du banh chung. Photo: TTO

A cette occasion, le Commandement de la région 4 des Garde-côtes vietnamiens a remis des cadeaux à 50 familles de personnes méritantes, familles de pêcheurs, membres de l'Union des femmes en situation difficile et à 30 étudiants démunis. Il a également coopéré avec le journal Nguoi Lao Dong et l'hôpital Hung Vuong à Ho Chi Minh-Ville pour faire don de 400 drapeaux nationaux et de 20 sacs médicaux à des ménages disposant de moyens de pêche dans la zone du port de Hon Tre, commune de Tien Hai. -CPV/VNA