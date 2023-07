L’ambassadeur du Vietnam au sein de l’ASEAN, Nguyên Hai Bang. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - La 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et réunion connexes se dérouleront du 10 au 14 juillet à Jakarta, en Indonésie.

L'occasion pour les pays de discuter des questions émergentes actuelles telles que la reprise économique, le commerce, l'investissement, la stabilité des chaînes d'approvisionnement, la réponse aux défis comme le changement climatique, les écarts de développement, l'environnement, les épidémies, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire.

L’AMM-56 et réunions connexes seront également l'occasion pour les pays de réévaluer l'ensemble du processus de coopération de l'ASEAN et entre l'ASEAN et ses partenaires au cours de l'année dernière, pour ensuite définir conjointement les orientations futures, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au sein de l’ASEAN, Nguyên Hai Bang, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Ces réunions seront aussi l'occasion pour l'ASEAN et ses partenaires de discuter des situations régionales et mondiales, en particulier dans le contexte d'évolutions compliquées dans de nombreux points chauds; et l’occasion pour l’ASEAN d'affirmer le rôle stratégique et la valeur des mécanismes qu'il dirige dans la promotion du dialogue et de la coopération, la création d'un forum permettant aux pays d'échanger des points de vue, de contribuer à l'amélioration de la compréhension, de réduire les divergences et de favoriser la confiance, a dit l’ambassadeur.

L'ASEAN et ses partenaires continueront de discuter et de mettre en œuvre les principales priorités au cours du second semestre 2023, ainsi que les résultats obtenus lors du 42e sommet de l'ASEAN.

Les réunions entre l'ASEAN et ses partenaires discuteront également de questions importantes, évalueront la mise en œuvre des engagements existants et orienteront la coopération dans les temps à venir. Un certain nombre de déclarations conjointes entre l'ASEAN et ses partenaires devraient être adoptées.

L'ambassadeur Nguyên Hai Bang a affirmé que la participation de la délégation vietnamienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, reflète la poursuite des engagements et de la responsabilité du Vietnam envers la région et avec le travail commun de l'ASEAN.

La délégation vietnamienne participera à plus de 20 réunions, contribuant à renforcer la solidarité et le consensus au sein de l'ASEAN, la coopération entre celle-ci et ses partenaires, ainsi que la position et le rôle du Vietnam au sein de la région et des forums internationaux, a souligné l’ambassadeur Nguyên Hai Bang. -VNA