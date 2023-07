Les délégués à la conférence post-ministérielle de l'ASEAN avec les États-Unis. (Photo: laprensalatina.com)

Jakarta, 15 juillet (VNA) - La relation avec l'ASEAN est au cœur de l'engagement des États-Unis dans l'Indo-Pacifique et la stratégie indo-pacifique américaine et les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique soulignent la centralité de l'ASEAN, a affirmé le secrétaire d'État américain Antony Blinken."Nous partageons une vision d'un Indo-Pacifique libre, ouvert, prospère, sécurisé, connecté et résilient", a déclaré Antony Blinken lors de la conférence post-ministérielle de l'ASEAN avec les États-Unis dans le cadre de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM- 56) à Jakarta, Indonésie, le 14 juillet.Les États-Unis ont travaillé si dur pour concrétiser le partenariat stratégique intégral ASEAN-États-Unis, qui a été amélioré l'année dernière.« Nous livrons sur les questions qui comptent le plus pour la vie de nos gens : élargir l'accès à Internet et aux autres technologies dont les petites entreprises et les entrepreneurs ont besoin pour être compétitifs dans l'économie du 21e siècle, aider les communautés à s'adapter aux effets croissants du réchauffement climatique et renforcer leur résilience aux changements à venir, améliorer la capacité des systèmes de santé à répondre aux besoins fondamentaux tels que la santé maternelle et infantile », a-t-il déclaré.Concernant la question du Myanmar, Antony Blinken a souligné la nécessité de mettre en œuvre le consensus en cinq points de l'ASEAN, ajoutant que le 13 juillet, les États-Unis ont annoncé plus de 74 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire dans la région, dont près de 61 millions de dollars pour soutenir les personnes déplacés par les violences en Birmanie.La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a exprimé sa conviction que la conférence conduira à de nouveaux engagements pour renforcer la coopération de manière plus concrète entre les deux parties, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans la région.Elle a proposé que les États-Unis maintiennent leur soutien à la centralité de l'ASEAN et à son statut d'« épicentre de la croissance ».Cette année, l'ASEAN commence à intégrer la mise en œuvre des perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP) avec tous les partenaires, notamment les États-Unis. L'objectif de l'AOIP est de promouvoir une coopération concrète et d'apporter des avantages aux personnes dans quatre domaines prioritaires que sont les affaires maritimes, la connectivité, les objectifs de développement durable et les affaires économiques, a-t-elle ajouté.- VNA