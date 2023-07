La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Nouvelle-Zélande en Indonésie. Photo :VNA



Jakarta (VNA) - Dans le cadre de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et des réunions connexes, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Nouvelle-Zélande s'est tenue le 13 juillet à Jakarta en Indonésie, sous l’égide des chefs de la diplomatie de Malaisie et de Nouvelle-Zélande.

Concernant la coopération maritime, les deux parties ont convenu de s'engager à renforcer la coopération, y compris la coopération en matière de sécurité et de sûreté maritimes ; de respecter le droit international, y compris la Charte des Nations Unies (ONU) et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

En ce qui concerne la connectivité, l'ASEAN et la Nouvelle-Zélande se sont engagées à renforcer la coopération dans le cadre de l’Agenda sur la connectivité de l'ASEAN ; à renforcer la coopération aéronautique ; à soutenir le développement durable des infrastructures de l'ASEAN ; à soutenir la coopération au sein du Réseau des villes intelligentes de l'ASEAN (ASEAN Smart Cities Network-ASCN) et les échanges entre les deux peuples à travers la culture et le tourisme.

Pour les Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030, la réunion a souligné la coopération en matière de sécurité alimentaire et de résilience de la chaîne d'approvisionnement ; la promotion du développement des ressources humaines ; le soutien au processus de transition énergétique, au développement des énergies durables et renouvelables ; la coopération en matière d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques, de gestion et d'atténuation des risques de catastrophe par l'intermédiaire du Centre de l'ASEAN sur le changement climatique et du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire et la gestion des catastrophes ; l’assistance à la réduction des écarts de développement dans l'ASEAN ; et la promotion d’un développement durable et équitable.

Pour la coopération économique et d'autres domaines, la réunion a promu la coopération économique régionale à travers la mise en œuvre efficace des accords de libre-échange régionaux tels que le Partenariat économique régional global (RCEP) et l'Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA) ; renforcé la capacité des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; promu le développement d'une économie numérique inclusive et résiliente ; soutenu le développement des sciences, des technologies et de l'innovation ; relevé les défis environnementaux en soutenant la coopération dans la gestion de l'eau, la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources marines ; coopéré pour résoudre la criminalité transnationale ; élargit la coopération avec d'autres pays et d’autres mécanismes dans les domaines précis d'intérêt commun ;… -VNA