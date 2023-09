Soutien des ges issus de minorités ethniques des Hauts-Plateaux du Centre sur les techniques de culture durable du café. Photo: VietnamPlus

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La réduction durable de la pauvreté dans les zones de minorités ethniques est une politique majeure du Parti et de l'État, qui attire aussi l'attention et bénéficie du consensus de la société.

Dans les temps à venir, les autorités au ressort central et local continueront à mettre en œuvre des solutions synchrones pour améliorer étape par étape la vie des familles démunies dans les zones de minorités ethniques, et assurer la sécurité sociale. Selon le Comité des affaires ethniques du gouvernement, le taux de réduction de la pauvreté dans les zones de minorités ethniques de 13 provinces du Sud au cours de la période 2021-2023 est estimé à près de 1,9 % en moyenne. Certaines localités ont atteint ou dépassé les objectifs assignés, comme Binh Phuoc, Tây Ninh, Vinh Long, Hâu Giang, Ca Mau. Cependant, un certain nombre de localités n'ont pas encore franchi ce cap, par exemple : Dông Nai, Ba Ria - Vung Tau, Tra Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cân Tho, Soc Trang...

Le taux de décaissement des fonds pour la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté dans le Sud est supérieur à la moyenne nationale et supérieur à celui de la région montagneuse du Nord et de la région des Hauts plateaux du Centre. Cependant, le taux de réduction de la pauvreté parmi les minorités ethniques de cette région reste encore faible.



Selon la Banque vietnamienne des politiques sociales, les habitants de certaines communes situées dans les zones en difficulté ont du mal à accéder aux prêts, surtout les habitants ethniques. De nombreuses familles ethniques nécessite des soutiens de l'État... La limitation des bénéficiaires des politiques de prêt conduit à ce que de nombreuses personnes vivant dans les zones ethniques ne reçoivent pas en temps opportun un soutien en capital. Certains familles bénéficiant du programme d’aide au logement n’ont pas obtenu de certificats du droit d’usage du sol résidentiel.



Dans un effort pour réduire la pauvreté dans les zones peuplées de minorités ethniques, le ministre et président du Comité des affaires ethniques, Hâu A Lênh a demandé aux localités du Sud de mettre en œuvre un mécanisme visant à soutenir la création de moyens de subsistance en faveur des familles démunies et quasi-démunies, grâce à des projets approuvés par les autorités compétentes. Les capitaux pour la mise en œuvre des projets proviennent du budget de l'État, des prêts de la Banque des politiques sociales ou des établissements de crédit désignés par l'État.



La Banque vietnamienne des politiques sociales a affirmé qu'afin de garantir un capital suffisant pour mettre en œuvre des programmes de crédit politique à l'intention des familles ethniques, le Parti, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les ministères et les agences du ressort central ainsi que les autorités locales à tous les niveaux sont toujours intéressés à mobiliser et à concentrer les ressources financières pour répondre aux besoins des gens, sous de nombreuses formes.



La vice-présidente du Comité populaire de la province de Soc Trang, Huynh Thi Diêm Ngoc, a déclaré que la province s'efforçait de réduire de 3 à 4% par an le nombre de familles démunies issues des minorités ethniques. Au cours de la période 2021-2023, la localité reçoit plus de 126 milliards de dôngs de capital pour mettre en œuvre le programme national de réduction de la pauvreté. Soc Trang a proposé aux ministères et agences de continuer à accorder des prêts avec les conditions préférentielles.

En 2023, Tra Vinh s'efforce de réduire d'un point de pourcentage le taux de familles démunies dans les zones de minorités ethniques selon la norme nationale de pauvreté multidimensionnelle et de faire sortir deux hameaux des zones en extrême difficulté. Pour atteindre cet objectif, la province décaisse un capital de plus de 80 milliards de dôngs.



Lors de la conférence en ligne du Comité directeur des Programmes cibles nationaux (objectifs nationaux) avec les provinces du delta du Mékong qui s'est tenue à Bac Liêu en août dernier, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a demandé aux localités d’accélérer le décaissement des capitaux, d’améliorer le partage d’informations, de garantir une résolution rapide des difficultés et des problèmes. En particulier, en 2023, les localités doivent décaisser tous les capitaux d'investissement de développement du budget central 2022 jusqu'en 2023.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a également demandé aux agences de se concentrer sur le déploiement de sources de prêts dans le cadre des Programmes cibles nationaux afin de créer les conditions permettant aux gens d'investir dans la production, les sciences et technologies pour améliorer l'efficacité de leur production. -VNA