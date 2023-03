Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Un colloque pour faire le bilan d’un projet d'amélioration de l'équité et de la transparence du marché boursier du Vietnam a été organisé mardi 21 mars par la Commission d'État des valeurs mobilières et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).



Mis en œuvre depuis avril 2019 jusqu'à mars 2023, ce projet a répondu aux besoins urgents d'amélioration des capacités de gestion, de supervision et du fonctionnement du marché boursier du Vietnam, a estimé Pham Hong Son, vice-président de la Commission d'État des valeurs mobilières.



Le doublement du nombre de nouveaux comptes-titres ouverts par des investisseurs a montré l'attractivité croissante du marché boursier vietnamien, a-t-il ajouté.



Selon Shimizu Akira, représentant en chef de la JICA au Vietnam, le marché boursier vietnamien a connu un fort développement ces derniers temps, attirant de plus en plus l'intérêt des investisseurs étrangers, dont ceux du Japon.

Sur la base d'une proposition du gouvernement vietnamien, la JICA a mis en œuvre un projet d'assistance technique visant à renforcer la capacité de la Commission d'État des valeurs mobilières et du Service des transactions boursières du Vietnam (Vietnam Exchange), afin d'améliorer l'équité et la transparence du marché boursier vietnamien, a-t-il déclaré.



Avec l'aide de la JICA, la Commission d'État des valeurs mobilières compte lancer en avril 2024 un projet intitulé "Renforcer les capacités de promotion de l'efficacité du marché boursier vietnamien". -VNA