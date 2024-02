Dans une société du textile-habillement au début de l'année 2024. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'indice des directeurs d’achat (PMI - Purchasing Managers Index) a enregistré une croissance au début de l'année 2024, grâce à l'amélioration de la situation économique qui a entraîné une augmentation du nombre de nouvelles commandes, selon un rapport de S&P Global, une société multinationale fournissant des informations et des données financières.



Au cours du premier mois de 2024, le PMI du Vietnam est repassé au-dessus du seuil des 50 points, atteignant 50,3 points par rapport aux 48,9 points en décembre 2023. Cette évolution montre que les industries manufacturières se sont améliorées pour la première fois après cinq mois.



Les fabricants vietnamiens ont également enregistré une croissance au début de l'année 2024, grâce à des signes d'amélioration de la demande, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de nouvelles commandes et de la production.



Gabor Fluit, président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham Vietnam), estime que la reprise économique du Vietnam est en bonne voie. Pour maintenir ce rythme de croissance, il est nécessaire de se concentrer sur l'innovation, d'établir des relations commerciales plus solides avec les principaux marchés d'exportation et d'augmenter la valeur des exportations grâce à la transformation.



Le Duy Binh, directeur général d'Economica Vietnam, est optimiste quant aux signes de reprise de l'économie mondiale, notamment dans les grandes économies qui sont des marchés d'exportation pour les biens et services vietnamiens. À l'exception de l'Union européenne (UE), d'autres économies telles que les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Australie et les pays de l'ASEAN, se redressent fortement, ce qui témoigne d'une augmentation stable de la demande.



Le Duy Binh déclare que le maintien de la stabilité macroéconomique et d'autres réalisations stables en 2023 ont constitué une base solide pour continuer à maintenir et à renforcer la confiance des entreprises nationales et étrangères, ainsi que des consommateurs. Ainsi, les perspectives d'investissement, le marché de détail et la situation de la consommation intérieure sont en hausse.



Les dernières données montrent que de nombreux investisseurs étrangers sont intéressés par le marché vietnamien, en particulier en termes de déplacement de nouvelles chaînes d'approvisionnement. Cela promet une augmentation continue des investissements étrangers et de bonnes perspectives pour les investissements privés nationaux. De plus, tous les indicateurs montrent une augmentation des exportations, de la consommation et des investissements. Ce sont des facteurs qui stimuleront la demande globale et renforceront la confiance en 2024.



Dans le même temps, grâce à l'esprit décisif et à la politique du gouvernement, des réformes plus solides en termes d'environnement des investissements des entreprises se poursuivront en 2024, et les investissements privés, en particulier ceux en provenance d'étranger, devraient augmenter considérablement. -VNA