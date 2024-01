Poste frontalier international de Kim Thanh II. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Lors des négociations pour la mise à niveau de la zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA), le Vietnam s'est vu confier la présidence des négociations sur l’hygiène alimentaire et les contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) des produits animaux et végétaux entre l'ASEAN et la Chine.



Selon Lê Thanh Hoa, directeur de l’Autorité et point d'information de notification sanitaire et phytosanitaire du Vietnam (SPS Vietnam), cela créera des conditions plus favorables au Vietnam et à l’ASEAN dans les exportations de marchandises vers la Chine.



Surtout avec cette mise à niveau, les contenus sur SPS que le Vietnam avait auparavant avec l'ASEAN et la Chine seront également mis à niveau pour être au même niveau que les contenus sur SPS dans les accords de libre-échange déjà signés avec d’autres pays, a déclaré Lê Thanh Hoa lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Cette mise à niveau permettra également de minimiser les risques de contrefaçon des certificats phytosanitaires et sanitaires, a indiqué Lê Thanh Hoa.



Selon le spécialiste, lors de ces négociations, les parties se mettront d'accord sur des questions techniques pour faciliter les échanges commerciaux. En particulier, en cas de changements liés à la réglementation SPS, il y aura des notifications claires, en plus de construire un mécanisme de coordination pour traiter les problèmes techniques ou en cas d’obstacles techniques.



À travers le mécanisme SPS, la Chine continue de s'engager à soutenir les pays de l’ASEAN, notamment dans l’amélioration des capacités de pays comme le Laos, le Cambodge... Le Vietnam reçoit également un soutien de la Chine pour la formation technique afin d’améliorer et renforcer progressivement les capacités du personnel technique lié au diagnostic des maladies animales et végétales et à l’hygiène alimentaire.



La participation aux négociations sur SPS dans des accords de libre-échange a renforcé la position du Vietnam, notamment dans les cadres entre l'ASEAN et ses principaux partenaires commerciaux tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, l'Australie/Nouvelle-Zélande…, a déclaré Lê Thanh Hoa. -VNA