Bangkok (VNA) - Le Comité de gestion de la zone de reliques dédiées au Président Ho Chi Minh dans la province d'Udon Thani, au nord-est de la Thaïlande, a organisé le 15 février une fête pour célébrer le Nouvel An 2024.

S'exprimant lors de la cérémonie, Pham Duc Dau, chef du comité de gestion a déclaré que cet événement annuel était organisée pour remercier le peuple et les autorités locales pour leur soutien dans l’organisation des activités importantes, faisant de ce site un lieu où les Thaïlandais et les touristes peuvent en apprendre davantage sur la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh, ainsi que la culture, le pays et le peuple du Vietnam et les relations entre le Vietnam et la Thaïlande.

Partageant les réalisations du Vietnam en 2023, le consul général vietnamien Chu Duc Dung a souligné les activités organisées par la communauté vietnamienne d'Udon Thani ces derniers temps, contribuant à promouvoir et à préserver la langue et la culture traditionnelles de la nation.

Il a souhaité que la communauté vietnamienne continue à s’unir et à se soutenir mutuellement, d’être toujours une « passerelle » pour les relations d’amitié entre les deux pays.

Les participants ont profité à cette occasion d'un programme culturel interprété par des enfants vietnamiens et thaïlandais. -VNA