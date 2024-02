L’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi. Photo : Ambassade du Maroc au Vietnam. VNA Hanoï (VNA) - Après plus de 60 ans d’établissement des relations diplomatiques, le partenariat entre le Maroc et le Vietnam s’est bien développé dans divers domaines. À l’occasion de la fête du Têt 2024, l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Pourriez-vous noter les faits marquants en 2023 dans la coopération bilatérale ? Quels sont les domaines enregistrant le plus de succès ?

Avant de m’attarder sur la coopération bilatérale, j’aimerai présenter un aperçu sommaire sur les principales orientations de la politique étrangère du Royaume, et qui sont partagées avec le Vietnam.

Le Maroc a toujours été engagé en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité internationales, et particulièrement au sein du continent africain.

Le Royaume est le 11e plus grand contributeur aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en 2023, avec plus de 1.700 casques blues marocains servant dans les différents pays africains.

Le Vietnam est également, à l’instar du Maroc, parmi les plus importants contributeurs au maintien de la paix, avec près de 800 casques blues vietnamiens, opérant au Soudan du Sud et en République Centrafricaine.

Le Maroc, qui est fermement attaché à la résolution pacifique des différends, notamment par le biais du dialogue, des négociations et de la médiation, est un ferveur défenseur des principes d’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires internes des autres États.

Le Royaume est résolument engagé en faveur de la consolidation de la coopération Sud-Sud, considérée en tant qu’un important levier permettant de faire face aux différents défis économico-politiques et environnementaux, grâce au partage d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques entre les pays en développement.

Le Maroc et le Vietnam partagent d’innombrables similitudes, particulièrement leurs positions géopolitiques respectivement en tant que « pont économique incontournable entre l’Afrique et l’Europe » et « porte d’entrée vers l’Asie du Sud-Est ».

Les deux pays se distinguent par leur stabilité politique, par le dynamisme de leurs économies respectives, par leurs politiques de diversification des partenaires commerciaux et par leurs ressources humaines hautement qualifiées.

La consolidation de ces relations de coopération bilatérale est la résultante de la volonté commune des deux pays de promouvoir et de renforcer la coopération Sud-Sud. Cette volonté s’est concrétisée par une augmentation considérable des échanges de visites de délégations gouvernementales et parlementaires de haut niveau et par la signature d’une panoplie d’accords de coopération dans divers domaines.

La visite au Maroc du procureur général du Parquet populaire suprême du Vietnam, en fin de l’année 2022, qui a coïncidé par l’inauguration de la Porte du Vietnam au Maroc. Cette visite a permis de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les institutions judiciaires des deux pays, notamment dans le domaine des poursuites des crimes transnationaux organisés et l’entraide judiciaire en matière pénale, grâce à la mise en place de mécanismes de coopération juridique.

Le Séminaire co-organisé en mai 2023, en marge des Célébrations de la Journée de l’Afrique, par les ambassades des pays africains accrédités à Hanoi et l’Institut des Études sur le Moyen Orient et l’Afrique (IAMES), sous le thème « accélérer la mise en œuvre de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) : opportunités et défis pour le Vietnam », a été l’occasion d’énumérer les apports et les opportunités offertes par la ZLECAf aux pays souhaitant investir en Afrique (dont le Vietnam) et les perspectives de coopération bilatérale entre le Vietnam et les pays africains, notamment le Maroc.

En dépit du fait que les échanges commerciaux bilatéraux demeurent en deçà des potentialités des deux pays, le volume de ces échanges s’accroit progressivement d’année en année, faisant du Vietnam le deuxième plus important partenaires économique du Royaume au sein de l’ASEAN.

Le Maroc et le Vietnam maintiennent des consultations politiques et sectorielles régulières, à l’image des cinq sessions de consultations politiques et des quatre commissions mixtes précédemment organisées, ainsi que de la session du Sous-Comité portant sur la coopération en matière de commerce et d’industrie ayant eu lieu à Rabat en mai 2022.

Cette première session du Sous-Comité précité a permis d’identifier les principaux secteurs de coopération bilatérale, grâce à une approche sectorielle à l’adresse des domaines d’excellence des deux pays.

L’élan positif des relations bilatérales maroco-vietnamiennes s’est également traduit par la conclusion de plusieurs arrangements de soutien réciproque entre les deux pays au sein des fora internationaux au cours des deux dernières décennies.



Pourriez-vous nous faire part de vos réflexions sur la coopération entre les deux pays dans les temps à venir et notamment au sein de la Francophonie ?

Les nombreuses similitudes qui existent entre le Maroc et le Vietnam favorisent une coopération et une coordination plus poussées à l’avenir. Les deux pays sont tous deux des économies émergentes dynamiques, à la croissance économique soutenue, qui promeuvent des politiques de diversification des partenaires commerciaux et des ressources humaines.

L'ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi (3ème, à droite) lors de la cérémonie d'ouverture de la visite virtuelle de la Porte du Maroc (Ba Vi - Hanoï). Photo : CVN/VNA Le Vietnam focalise sa stratégie future sur l’expansion et la diversification de son réseau partenarial économique au-delà de ses partenaires traditionnels en Afrique australe. L’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest devraient constituer les prochaines cibles de son action économique et commerciale.

Le Vietnam peut compter sur le Maroc pour faciliter l’adossement des entreprises vietnamiennes sur les entreprises marocaines en vue d’un accès aisé et sécurisé aux marchés locaux et régionaux africains, et ce eu égard à l’expérience cumulée par le Royaume dans la conduite d’affaires et la réalisation de projets divers en Afrique.

Étant le premier investisseur en Afrique de l’Ouest et le 2e plus important investisseur à l’échelle continentale, le Maroc jouit en Afrique d’une présence substantielle dans des secteurs d’activité vitaux tels que les assurances, la banque, les énergies et les télécommunications, ce qui permet au Royaume de se positionner en tant que plateforme pour les compagnies étrangères intéressées par le continent africain.

Le Maroc et le Vietnam pourraient aussi initier conjointement des actions tripartites ou quadripartites à l’adresse de pays africains, notamment dans le domaine agricole avec l’implication de bailleurs de fonds internationaux.

Les ambitieux plans et visions sectoriels que les deux pays ont lancés en matière d’énergies renouvelables, de transformation numérique, de tourisme, d’agriculture, d’infrastructures et de logistique, d’accélération industrielle et technologique, dans le but de devenir des économies émergentes de premier plan dans leurs régions respectives, devraient constituer une autre opportunité pour le Maroc et le Vietnam de partager leurs expériences, leurs expertises et leur savoir-faire à travers la mise en place de comités sectoriels conjoints dédiés à cette fin.

Sur le plan régional, le Maroc est le premier pays africain et arabe à rejoindre, en tant que membre partenaire, en 2017 la Commission du fleuve du Mékong (MRC) qui comprend le Vietnam, le Thaïlande, le Cambodge et le Laos.

Le Royaume s’est engagé, depuis son adhésion au MRC, dans le financement de la création d'un Centre éducatif à Vientiane au Laos, ayant pour mission le développement de programmes de formation relatifs à l'histoire du Mékong et aux opportunités et défis dans la région en s'appuyant sur la volonté du Maroc à partager, avec les pays d'Asie du Sud-Est, son expérience et son expertise en matière de renforcement des capacités et de coopération technique.

L’obtention par le Royaume du Statut de partenaire sectoriel de l’ASEAN, grâce au soutien louable du Vietnam, permettra de renforcer davantage la coopération entre le Royaume et les pays du bloc en général et avec le Vietnam en particulier, d’autant plus qu’un plan d’action ambitieux a été adopté avec le groupement portant sur les piliers politico-sécuritaire, socio-économique et culturel.

De même, un autre créneau promoteur de coopération décentralisée se développe aussi bien au niveau des villes et des ports que des universités. Le jumelage futur de Casablanca, le centre industriel et financier du Maroc, avec Hô Chi Minh-Ville appuiera cette dynamique et créera sans aucun doute un nouvel élan dans le développement de notre coopération bilatérale.

Vous avez passé plusieurs expériences du Têt traditionnel au Vietnam. Donc pourriez-vous nous partager ce qui vous touche le plus de la coutume d’accueil du Nouvel An lunaire au Vietnam ? Est-ce que vous avez un plan particulier pour ce Têt du Dragon ?

J’ai toujours été admiratif de l’importance que le Vietnam accorde aux festivités du Têt, la fête la plus centrée sur la famille et les ancêtres.

C’est une célébration séculaire qui nous permet de découvrir les anciennes traditions qui reflètent les profondes valeurs culturelles du peuple vietnamien.

Je suis à chaque célébration du Têt fasciné par l’ambiance qui y règne. C’est une période de gaieté, de partage, d’hospitalité, de générosité, de lumière et de convivialité sublime, très appréciée aussi bien par les vietnamiens que les expatriés.

Je souhaite que ce nouvel an lunaire vous apporte bonheur et prospérité et qu’il soit plein d’opportunités enrichissantes et réussies. -VNA