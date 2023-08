Hanoï (VNA) - Les relations entre le Vietnam et Singapour se sont fortement développées grâce au haut niveau de confiance au niveau politique, aux partenariats gagnant-gagnant et à l'amélioration des échanges entre les peuples.

L'ambassadrice de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam. Photo : VNA

C’est ce qu’a affirmé l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Singapour et le Vietnam et du 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

VNA : Le Vietnam et Singapour vont célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire du Partenariat stratégique. Quels sont les temps forts des relations bilatérales et les perspectives pour les années à venir ?

Ambassadeur Jaya Ratnam : 2023 marque plusieurs étapes importantes pour nos relations. Cela fait 50 ans que Singapour et le Vietnam ont établi des relations diplomatiques et 10 ans que nous avons établi notre partenariat stratégique. Nos relations bilatérales se sont considérablement développées au cours de ces années.

Permettez-moi de souligner trois domaines dans lesquels nous avons fait d'énormes progrès.

Premièrement, nos dirigeants ont établi une relation de confiance solide les uns avec les autres. Cela a marqué le début d'une relation personnelle étroite entre les générations successives de nos dirigeants. Aujourd'hui encore, nous continuons à récolter les fruits de cette fondation.

Deuxièmement, nous avons accordé la priorité au développement économique. L'un des projets les plus importants est le parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP). En 1994, le Premier ministre de l'époque, Goh Chok Tong, a proposé l'idée au Premier ministre Vo Van Kiet. Le Vietnam a connu une croissance rapide depuis la réforme de Doi Moi (Renouveau) en 1986, et le VSIP a tiré parti de la complémentarité de nos pays pour stimuler la croissance économique.

Troisièmement, nous avons travaillé ensemble pour construire une Asie du Sud-Est prospère et pacifique dans le cadre de l'ASEAN. L'ASEAN a accueilli l'adhésion du Vietnam en 1995, et le Vietnam a apporté des contributions essentielles et importantes à notre paix et à notre stabilité régionales. Au niveau régional, Singapour et le Vietnam partagent des perspectives similaires sur de nombreuses questions et un engagement envers l'importance du multilatéralisme et du droit international. Nous nous engageons à maintenir la centralité et l'unité de l'ASEAN afin de préserver l'ordre international fondé sur des règles.

Les relations entre les deux pays se sont développées et continuent de se développer très rapidement. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué avec succès une visite officielle à Singapour en février de cette année, et nous espérons rendre la pareille avec une visite du Premier ministre Lee Hsien Loong au Vietnam très bientôt. Nous avons échangé des visites d'État en 2022, et la présidente Halimah Yacob a également eu une rencontre récente avec le président Vo Van Thuong à Londres.

Plus largement, nous avons développé divers cadres de coopération institutionnalisés uniques et de longue date. L'accord-cadre de connectivité Singapour-Vietnam (CFA) qui a été lancé en 2006 fournit une plate-forme où nos ministères économiques et leurs agences associées coordonnent leurs positions, donnent des orientations et surveillent les progrès sur le renforcement de notre coopération. Conformément à notre programme bilatéral élargi, le CFA s'est élargi pour inclure des discussions sur l'innovation, l'énergie et la numérisation.

De même, la coopération via le canal de Parti et d'Etat ne cesse d'être augmentée avec des échanges des délégations à tous les niveaux alors que nous cherchons à apprendre des expériences de chacun et à identifier de nouveaux domaines dans lesquels nous pouvons travailler les uns avec les autres pour un bénéfice mutuel.

VNA : Malgré les récessions économiques mondiales, Singapour a continué d'être la principale source d'IDE au Vietnam en déversant 3 milliards de dollars dans le pays de janvier à juin. Comment évalueriez-vous l'environnement d'affaires du pays, que suggéreriez-vous au gouvernement vietnamien de faire pour accroître l'avantage concurrentiel du pays ?

Ambassadeur Jaya Ratnam : La coopération économique a été la pierre angulaire de nos relations bilatérales. Le Vietnam a toujours été l'un des pays asiatiques les plus performants. Les entreprises singapouriennes sont confiantes dans les perspectives économiques à long terme du Vietnam. Ainsi, depuis 2020, Singapour est l'une des principales sources d'investissement étranger du Vietnam. C'est un vote de confiance dans l'avenir du Vietnam.

En décembre 2022, Singapour était le deuxième investisseur étranger du Vietnam avec un investissement cumulé de 70,8 milliards de dollars. Les principaux secteurs d'investissement de Singapour au Vietnam sont le transport et le stockage, la fabrication, les activités immobilières, l'hébergement, les services de restauration, les services financiers et d'assurance et le commerce de gros et de détail. En 2022, notre commerce bilatéral a augmenté d'un peu plus de 16 % en glissement annuel pour atteindre 31,3 milliards de dollars singapouriens. Dans l'ensemble, je suis convaincu que nos liens économiques se renforceront, d'autant plus que nous identifions de nouvelles priorités de croissance dans le cadre de notre partenariat économique vert et numérique.

VNA : Comment évaluez-vous le potentiel des deux pays pour faire passer les relations commerciales au niveau supérieur ?

Ambassadeur Jaya Ratnam : Pour l'avenir, il existe de nombreuses opportunités de travailler ensemble dans de nouveaux domaines de croissance. Il s'agit notamment de l'économie numérique, des énergies renouvelables, des crédits carbone, de la cybersécurité et des infrastructures durables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) s'entretient avec son homologue singapourien Lee Hsien Loong lors de sa visite officielle en février dernier à Singapour. Photo : VNA

Ainsi, lorsque le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu à Singapour en février dernier, les deux pays ont convenu de se lancer dans le partenariat économique vert-numérique (GDEP). Ce partenariat est un cadre général qui améliore nos relations bilatérales en mettant l'accent sur l'énergie, la durabilité, les infrastructures, l'économie numérique et l'innovation, ainsi que la connectivité.

À cet égard, il y a trois domaines dans lesquels Singapour et le Vietnam cherchent à travailler main dans la main pour saisir les opportunités de la prochaine décennie et approfondir leur coopération.

Premièrement, l'innovation. Singapour et le Vietnam figurent parmi les trois premiers écosystèmes de start-up en Asie du Sud-Est. Avec notre objectif commun de stimuler la croissance économique grâce à la technologie et à l'innovation, Singapour et le Vietnam ont la possibilité de tirer parti des écosystèmes d'innovation de l'autre pour des partenariats, des financements et des talents.

Deuxièmement, la connectivité énergétique. Singapour et le Vietnam partagent une vision commune d'atteindre le zéro net d'ici 2050. L'intensification des énergies renouvelables et le développement des réseaux électriques régionaux soutiendront non seulement nos efforts individuels de décarbonisation, mais favoriseront également une plus grande connectivité des infrastructures pour aider à faire avancer les objectifs énergétiques durables de la région.

Troisièmement, la durabilité. Nous devons de toute urgence accélérer l'action climatique pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Les marchés du carbone peuvent jouer un rôle essentiel dans le soutien à la décarbonisation des pays, en particulier dans les secteurs difficiles à réduire. En octobre 2022, Singapour et le Vietnam ont signé un protocole d'accord pour collaborer sur les crédits carbone, conformément à l'article 6 de l'accord de Paris. Cela place Singapour et le Vietnam dans d'excellentes positions pour saisir les opportunités générées par les marchés du carbone. Nous sommes impatients de mettre en œuvre conjointement des projets générateurs de crédits carbone dans les années à venir. Nos projets peuvent contribuer à stimuler un marché du carbone plus dynamique dans la région.

Le parc industriel Vietnam-Singapour II à Binh Duong (VSIP). Photo : VNA

VNA : Alors que la coopération économique est un pilier de la relation Vietnam-Singapour, la collaboration culturelle entre les deux parties n'a pas été pleinement exploitée. Quelles sont vos recommandations aux deux nations pour promouvoir les échanges culturels ?

Ambassadeur Jaya Ratnam : Notre partenariat va bien au-delà des dollars et des cents du commerce et de l'investissement. Le pilier le plus important est notre relation interpersonnelle.

Après la COVID, les Singapouriens et les Vietnamiens ont repris le tourisme, l'éducation et les échanges culturels. Le Vietnam a toujours été et continue d'être une destination populaire parmi nos étudiants pour les programmes d'échange et les visites d'étude. De même, Singapour a toujours accueilli des étudiants vietnamiens dans notre pays et nos établissements d'enseignement, où ils ont apporté beaucoup d'énergie, de passion et de talent.

Le Vietnam est également notre principal partenaire pour le programme de coopération de Singapour (SCP). Plus de 21.000 responsables vietnamiens ont suivi les cours SCP, et Singapour continuera à partager ses expériences avec les responsables, provinces et municipalités vietnamiens pour soutenir le développement du Vietnam.

Un domaine dans lequel nous allons de l'avant est d'augmenter les occasions pour nos jeunes de s'engager les uns les autres. Notre dernière initiative sera le premier programme d'échange de jeunes leaders Singapour-Vietnam (SVYLEP) 2023 qui devrait avoir lieu en août 2023.

Alors que nous regardons vers l'avenir, l'avenir des relations Singapour-Vietnam est brillant et plein de promesses. C'est pour cette raison que nous avons choisi de conclure nos célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Singapour et le Vietnam et du 10e anniversaire de leur partenariat stratégique avec un événement appelé Spotlight Singapore au Vietnam (SSV), qui réunira plus de 200 jeunes, artistes et jeunes entrepreneurs de Singapour à Hanoi et Ho Chi Minh-Ville. Ceux-ci participeront à une série d'événements culturels, sportifs et d'affaires du 19 au 25 octobre de cette année. - VNA