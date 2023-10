Washington (VNA) - Le 18 octobre, au siège de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis (Library of Congress) à Washington, a eu lieu la cérémonie de remise des prix d'alphabétisation « Literacy Awards 2023 ».



Le programme « Literacy Awards », parrainé par David M. Rubenstein depuis 2013, récompense les organisations qui proposent des stratégies exemplaires, innovantes et reproductibles pour lutter contre l'analphabétisme. Depuis plus de 10 ans, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis reconnaît le besoin urgent de parvenir à l'alphabétisation universelle grâce à ce programme.



Les premiers prix 2023 ont été décernés au News Literacy Project, au Downtown Boxing Gym et à Worldreader.

Représentants de 18 organisations honorées cette année. Photo: VNA

Le programme vietnamien “Compassion Books and The House of wisdom” et 14 autres organisations ont été honorés dans la catégorie « 2023 Successful Practices Honorees » pour leur mise en œuvre de pratiques très réussies en matière de programmes d'alphabétisation.Nguyen Anh Tuan, fondateur de “Compassion Books and The House of wisdom”, a déclaré que ce prix était destiné à tous les philanthropes, organisations, individus, enseignants et bénévoles, ainsi que des dizaines de milliers de personnes de nombreux pays qui avaient soutenu le programme.Le programme vietnamien “Compassion Books and The House of wisdom” est parvenu, à ce jour, à établir un réseau de 20.090 bibliothèques (plus de 1,1 million de livres) dans plus de 3.000 écoles et communautés résidentielles, 168 espaces d'apprentissage communautaires dans six pays (Vietnam, Malaisie, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis), offrant des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, entièrement gratuites, pour des millions d'enfants et d'adultes.-VNA