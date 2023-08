La présidente du Conseil représentatif du peuple de l’Indonésie Puan Maharani. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - L'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), grâce à la coopération, peut contribuer à la restauration de la paix, à la promotion du développement et à la résolution de la crise climatique actuelle, a souligné la présidente du Conseil représentatif du peuple de l’Indonésie (DPR ) Puan Maharani dans son discours de clôture de la 44e Assemblée générale de l'AIPA (AIPA-44) le 9 août.

La responsable a déclaré que l'AIPA devait continuer à garantir une ASEAN inclusive et centrée sur les gens qui prend toujours des mesures contre la faim, la pauvreté, les inégalités, la création d'emplois et offre aux gens un accès à une éducation et à des services de santé de qualité. En outre, il doit collaborer avec les gouvernements pour transformer les défis mondiaux en opportunités.

Puan Maharani a précisé que l'ASEAN, avec un PIB de 3 900 milliards de dollars et une population de 680 millions d'habitants, devait devenir une force motrice de l'économie mondiale. Pour y parvenir, le bloc régional a besoin d'une intégration économique plus profonde et d'un rôle plus important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Elle a espéré que les engagements pris lors de l'AIPA-44 se traduiraient par les actions spécifiques menées par le parlement de chaque pays et inspireraient tout le monde pour travailler ensemble, édifier une région d'Asie du Sud-Est et un monde plus sûrs, plus stables et plus prospères.

Lors de la séance de clôture, lPuan Maharani a remis le marteau et le drapeau tournant de la présidence de l'AIPA au président de l'Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane. Le Laos devrait accueillir l'AIPA-45 en octobre 2024. - VNA