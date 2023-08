Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et des délégués à la cérémonie de présentation du logo et du site Web de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le 8 août, à Jakarta, dans le cadre de la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44), s’est tenue une réunion des jeunes parlementaire de l'AIPA (YPA).



Les participants ont discuté d'un projet de résolution proposé par l'Indonésie sur la promotion de la participation des jeunes pour un développement inclusif, la transformation économique et la participation démocratique, ainsi qu'un projet de résolution proposé par la Malaisi visant à renforcer le rôle des jeunes parlementaires dans la gouvernance.



La délégation vietnamienne a déclaré que pour être en mesure de tirer parti avec succès des opportunités de l'économie numérique ainsi que des sciences et technologies innovantes, les jeunes devraient être pleinement conscients des opportunités et des défis afin de disposer de plans et d'actions adaptés.



Les jeunes devraient être orientés dans le choix d'une carrière, en étudiant en fonction de leurs capacités et de leurs points forts.



Concernant le projet de résolution visant à renforcer le rôle des jeunes parlementaires dans la gouvernance proposé par la Malaisie, la délégation vietnamienne a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir la forte participation des jeunes parlementaires aux activités parlementaires, en particulier à l’élaboration des lois et à la supervision de la prise de décision sur les questions importantes du pays sur les points de vue de la jeunesse, ainsi que sur les politiques liées à la jeunesse et les questions d'intérêt pour les jeunes électeurs.



La participation active de la délégation vietnamienne a contribué au succès à la réunion des jeunes parlementaires de l'AIPA, et aux préparatifs de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui aura lieu du 14 au 18 septembre 2023 à Hanoï.-VNA