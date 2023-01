Les entreprises vietnamiennes font face aux défis en raison de la réduction des commandes. Photo: laodong.vn Les entreprises vietnamiennes font face aux défis en raison de la réduction des commandes. Photo: laodong.vn

Hanoi (VNA) - La Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) a adopté une résolution sur le soutien aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou vu leur temps de travail réduit à partir d'octobre 2022, parce que leurs entreprises ont souffert d'une réduction de commande.En conséquence, ces travailleurs membres de la CGTV recevront chacun une aide d’un million de dongs (42 dollars) s'ils perdent leur emploi ou arrêtent de travailler pendant au moins 14 jours consécutifs entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023. Ceux qui ont perdu leur emploi ou arrêté de travailler pendant au moins 30 jours consécutifs recevront une aide de 2 millions de dongs.Ceux dont le contrat de travail a été résilié entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023, mais qui ne perçoivent pas de prestations d'assurance-chômage, recevront chacun une aide de 3 millions de dongs.Les travailleurs non syndiqués recevront une aide égale à 70% des montants précités.Selon le vice-président de CGTV, Tran Thanh Hai, à partir du 9 septembre 2022, les entreprises vietnamiennes font face à nombreuses difficultés en raison de la réduction des commandes, ce qui a gravement affecté les revenus et la vie de leurs salariés. -VNA