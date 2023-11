Tourisme Thanh Hoa : réveiller le potentiel touristique du lac Yen My Le lac Yen My est l'un des plus grands lacs d'eau douce de la province de Thanh Hoa, situé dans les districts de Nong Cong, Nhu Thanh et dans la cité municipale de Nghi Son.

Tourisme Renforcer l’attractivité du tourisme vietnamien Une conférence sur la coopération public-privé dans la gestion et le développement des destinations touristiques a eu lieu dans la matinée du 31 octobre à Hanoï sous l'égide de l'Autorité nationale du tourisme (ANT) du Vietnam (rattaché au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et la plateforme de voyage Traveloka.

Tourisme Sun Group investit dans l'hôtel Ritz Carlton Reserve au Vietnam La présence de Ritz Carlton Reserve et de The Luxury Collection® , deux marques distinguées de complexes hôteliers de luxe, devrait renforcer la stature de Phu Quoc en particulier et du Vietnam en général, les positionnant comme des destinations de voyage de luxe de renommée internationale.

Tourisme Nouveau service ferroviaire haut de gamme sur la ligne Hanoï-Da Nang Selon la Société par actions de transport ferroviaire de Hanoï, le secteur ferroviaire a mis en service le 20 octobre deux trains haut de gamme sur la ligne Hanoï-Da Nang.