Hanoi (VNA) - Le Tribunal populaire supérieur de Hanoi a annoncé le mercredi 27 décembre des condamnations pour chacun des accusés dans l’affaire des vols de rapatriement au milieu de l’explosion de la pandémie de COVID-19.

La Cour d'appel n'a pas accepté l'appel et a prononcé le maintien des verdicts de première instance contre six accusés qui ont fait appel dont les trois accusés pour "acceptation de pots-de-vin" comme Nguyên Thi Huong Lan, ancienne directrice du Département consulaire au ministère des Affaires étrangères ; Pham Trung Kiên, ancien cadre du ministère de la Santé ; et Vu Anh Tuân, ancien officier du Département de l'immigration au ministère de la Sécurité publique. Ils ont été condamnés à perpétuité.

L'accusé Hoang Van Hung. Photo: cand.com.vn



Le Tribunal a atténué les peines infligées à 14 accusés dont Hoang Van Hung, ancien chef de la division des enquêtes du Département de la sécurité des investissements au ministère de la Sécurité publique, condamné à la prison à vie pour "appropriation frauduleuse d'actifs" en première instance, a écopé d’une peine de 20 ans de prison.

Concernant l’accusation de "pots-de-vin", Tô Anh Dung, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a été condamné à 14 ans de prison ; Dô Hoang Tung, ancien directeur adjoint du Département consulaire au ministère des Affaires étrangères, 10 ans ; Trân Van Tân, ancien vice-président du Comité populaire de la province de Quang Nam (Centre), 5 ans.

Trân Viêt Thai, ancien ambassadeur du Vietnam en Malaisie a été condamné à trois ans de prison pour abus de positions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles.

Le Tribunal a également prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement à l'encontre de l’ancien directeur adjoint du Département de la sécurité publique de la ville de Hanoi, Nguyên Anh Tuân pour "fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption".

Pham Thi Kim Ngân, cadre de la Revue Thanh tra (Inspection) de l'Inspection du gouvernement, a été condamnée à 13 mois de prison pour aussi "fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption". -VNA